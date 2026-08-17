Na segunda-feira, a taxa de câmbio EUR/USD ultrapassou uma importante barreira técnica representada pela média móvel exponencial de 200 dias, tendo também ultrapassado brevemente a zona dos 1,16 e atingido níveis que não se viam há quase dois meses. Manter este ímpeto e encerrar a vela intradiária acima deste nível poderá selar uma inversão da tendência de longo prazo para uma tendência mais altista.
A onda de vendas da moeda norte-americana continua, apesar das tensões em curso no Médio Oriente. Embora a falta de progressos nas negociações entre os EUA e o Irão esteja a manter os preços do petróleo Brent em torno dos 89 dólares por barril, o dólar tradicionalmente considerado um porto seguro e apoiado pela posição dos EUA como exportador líquido de petróleo, não está a conseguir ganhar terreno.
Os dados fracos estão a provocar uma reavaliação das expectativas relativamente à Reserva Federal
A atual fraqueza da moeda norte-americana deve-se, principalmente, a dados macroeconómicos dececionantes. Tal levou os mercados a reverem significativamente as suas expectativas relativamente às futuras medidas da Reserva Federal (Fed). As expectativas do mercado quanto à trajetória das taxas de juro arrefeceram drasticamente em comparação com a situação de há quatro semanas. De acordo com os dados mais recentes, os investidores já não estão a prever um aumento das taxas nas reuniões de setembro ou de outubro. A probabilidade de um aumento das taxas na última reunião, em dezembro, desceu para cerca de 85 por cento.
O fator-chave que modera as ambições do Fed é o estado da economia. O mercado de trabalho dos EUA entrou numa fase de «baixa rotatividade e poucas contratações», conforme indicado pelos números mais fracos do NFP, apesar de a taxa de desemprego e os pedidos semanais de subsídio de desemprego continuarem a oscilar em torno dos mínimos de vários anos. É evidente um abrandamento acentuado no consumo, os dados divulgados na sexta-feira revelaram a primeira queda nas vendas a retalho em nove meses (-0,6% em termos mensais), o que preocupou ainda mais os analistas, uma vez que o resultado negativo persistiu mesmo após a exclusão das vendas de automóveis e combustível.
Entretanto, os dados de inflação do IPC (em linha com as expectativas) e do IPP (abaixo das previsões) da semana passada acalmaram os receios do mercado quanto a um ressurgimento de fortes pressões sobre os preços. Atualmente, os mercados consideram baixa a probabilidade dos chamados efeitos inflacionistas de segunda ordem, o que dá tempo ao Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) para avaliar o impacto do choque energético na economia.
A política lança uma sombra sobre a independência do banco central
A depreciação do dólar é também acompanhada por preocupações crescentes quanto à própria independência da Reserva Federal. A especulação intensificou-se na sequência de notícias sobre novas tentativas do ex-presidente de destituir uma das decisoras do FOMC, Lisa Cook. A pressão política está a provocar um aumento da inclinação da curva de rendimentos das obrigações. Os rendimentos das obrigações de curto prazo estão a descer, em linha com as expectativas de uma política monetária mais flexível, enquanto os rendimentos das obrigações de longo prazo, a 30 anos, permanecem próximos dos máximos de 25 anos.
Nos próximos dias, a atenção do mercado centrar-se-á na divulgação, na sexta-feira, dos dados do PMI dos EUA. No entanto, o evento-chave do mês para o dólar e para as expectativas futuras em matéria de taxas de juro continua a ser o simpósio anual em Jackson Hole, agendado para 27 a 29 de agosto, durante o qual os mercados estarão à espera que a Reserva Federal faça uma declaração clara sobre as perspetivas económicas em declínio.
Na segunda-feira, o EURUSD ultrapassou uma importante barreira técnica marcada pela média móvel exponencial de 200 dias, tendo também ultrapassado a zona dos 1,16 (embora parte do impulso de alta tenha sido posteriormente revertido) e atingido níveis que não se observavam há quase dois meses. O RSI mantém-se elevado na média de 14 dias, mas ainda não ultrapassou o nível clássico de 70 pontos, que é por vezes considerado por parte do mercado como uma potencial zona de sobrecompra.
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