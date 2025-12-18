EURUSD recua 0.12% antes da decisão do BCE

O dia de hoje será bastante preenchido em termos de eventos económicos que podem ter impacto direto na cotação do EURUSD. Às 13:15, o Banco Central Europeu (BCE) publicará a sua decisão sobre as taxas de juro, seguido pela publicação do IPC de novembro, às 13:30. O EURUSD está a recuar ligeiramente abaixo dos 0,10%, mas a volatilidade permanece relativamente contida antes destas publicações importantes.
BCE: Uma “pausa hawkish” ou desinflação a caminho?
Os mercados estão a prever uma pausa na reunião de hoje do BCE. A política manter-se-á inalterada pela quarta vez consecutiva. Espera-se que a taxa de depósito se mantenha em 2,0%. Os economistas do BCE têm vindo a assinalar há semanas que não há urgência em ajustar a política apesar de uma trajetória de inflação mais suave.
As projeções a médio prazo, que também serão divulgadas hoje, serão cruciais. O consenso espera que as previsões mostrem uma inflação abaixo do objetivo de 2% em 2026-27, o que, teoricamente, poderia justificar uma nova flexibilização no próximo ano.
Por outro lado, Lagarde irá provavelmente sublinhar a resiliência da economia da zona euro, apesar de os dados recentes do PMI mostrarem um claro enfraquecimento das condições monetárias. Ao mesmo tempo, as despesas orçamentais maciças planeadas para 2026 (incluindo a emissão recorde de obrigações pela Alemanha) podem dar um impulso inflacionista a curto prazo.
O BCE irá provavelmente sublinhar que a inflação dos serviços permanece demasiado elevada para discutir a flexibilização a curto prazo. No entanto, os mercados estarão muito atentos à forma como Lagarde enquadra a desinflação a médio prazo incorporada nas projecções. Qualquer sugestão de que a trajetória prevista se situa claramente abaixo do objetivo poderá abrir subtilmente a porta a discussões sobre cortes nas taxas em 2026 - mesmo que Lagarde evite dizê-lo explicitamente.
De um modo geral, espera-se que o BCE transmita uma mensagem neutra - sem cortes, sem uma retórica agressiva e sem uma forte orientação futura. Mas a balança de riscos está a inclinar-se cada vez mais para um crescimento mais fraco na zona euro no próximo ano. Curiosamente, isto contrasta com os recentes comentários de Isabel Schnabel, que sugeriu que o próximo passo do BCE poderia ser uma subida.
Terá o IPC dos EUA atingido o seu pico?
Embora o BCE dê o mote para a sessão europeia e para o euro, é provável que a publicação do IPC dos EUA, pouco depois, determine a forma como os mercados mundiais - e o dólar - terminam o dia. O relatório do IPC de novembro será o primeiro desde a reabertura do governo, após um encerramento recorde de 43 dias, e a falta de dados de outubro significa que o BLS não publicará alterações mensais padrão para novembro. Como resultado, os investidores devem basear-se em leituras anuais e médias de dois meses, tornando este relatório invulgarmente difícil de interpretar.
O consenso espera que a inflação global aumente para cerca de 3,1% y/y, enquanto a inflação subjacente deverá manter-se perto dos 3%. Estas leituras podem sugerir a continuação das pressões de repercussão tarifária em bens como a eletrónica, os electrodomésticos e o equipamento recreativo. No entanto, esta pressão é parcialmente compensada por descontos agressivos nas férias, o que pode fazer com que os preços dos bens essenciais pareçam artificialmente baixos em novembro. Ainda assim, Powell sugeriu recentemente que os impactos dos preços relacionados com as tarifas estão provavelmente a desaparecer, abrindo caminho para uma inflação mais baixa no próximo ano.
Prevê-se que a inflação dos serviços - em especial a “super-core” (serviços excluindo a habitação) - continue a arrefecer, em consonância com indicadores do mercado de trabalho mais fracos e com o abrandamento do crescimento dos salários.
A inflação de abrigo, embora ainda elevada pelos padrões históricos, tem vindo a desacelerar gradualmente e permanece alinhada com a narrativa de desinflação da Fed.
Um relatório do IPC em linha com as expectativas reforçaria a mensagem de que a inflação impulsionada pelas tarifas é, de facto, um fenómeno temporário. Neste cenário, o debate no mercado não se centrará tanto na questão de saber se a Fed voltará a reduzir as taxas, mas sim na agressividade com que poderá reduzir as taxas em 2026. Atualmente, os mercados prevêem dois cortes em 2026, apesar de as próprias projecções da Fed indicarem um. A Bloomberg Economics prevê até quatro cortes, principalmente devido à fraqueza do mercado de trabalho.
Por outro lado, uma leitura do IPC mais elevada do que o previsto - em particular, uma leitura que empurre claramente a inflação subjacente para mais de 3% - reavivaria as dúvidas sobre a tendência de desinflação e poderia atrasar as expectativas de uma maior flexibilização. No entanto, este não é visto como o cenário de base.
EURUSD (Gráfico D1)
O EURUSD está a cair pelo terceiro dia consecutivo, embora as duas sessões anteriores tenham enviado sinais mistos. No caso do BCE tornar-se mais dovish poderia aprofundar as quedas de hoje e levar a um teste em direção à zona dos 1,17. No entanto, o movimento pode ser temporário, a menos que o IPC surpreenda para cima. Apenas uma impressão muito hawkish da inflação dos EUA poderia desencadear um declínio sustentado no EURUSD. Uma mensagem fortemente hawkish de Lagarde parece improvável, mas se isso acontecesse, o EURUSD poderia mover-se para 1,1750.
