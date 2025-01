🔴EURUSD recua 0,3% antes da decisão da Fed

Fed irá anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro hoje às 19h00🗽  O dólar americano valoriza, enquanto que o US100 recupera as perdas do início da semana, antes da decisão de hoje sobre a taxa de juro da Reserva Federal. Pressionado pelo dólar americano, o par EURUSD está a desvalorizar quase 0,3%, caindo abaixo do nível 1,04, antes da decisão da Reserva Federal dos EUA, agendada para as 19:00 GMT, e do discurso de Powell, às 19:30 GMT. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Aproxima-se a primeira decisão da Reserva Federal do ano A primeira decisão da Reserva Federal sobre a taxa do ano estará no centro das atenções! Embora o mercado esteja quase 100% certo de que as taxas permanecerão inalteradas, a comunicação relativa a futuras mudanças de política pode ser crucial. Irá a Reserva Federal manter a sua posição relativamente aos cortes nas taxas, ou os riscos de inflação terão precedência, sinalizando uma pausa mais longa do que o inicialmente esperado? Embora o anúncio de hoje possa desviar alguma atenção da recente volatilidade das ações tecnológicas e da incerteza em torno de Donald Trump, o Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, poderá ainda ser confrontado com perguntas sobre estes temas durante a conferência de imprensa. O que devemos esperar da Fed? A Reserva Federal cortou as taxas de juro nas suas últimas três reuniões, reduzindo as taxas num total de 100 pontos base. No entanto, a reunião de dezembro marcou uma mudança de tom, uma vez que surgiram incertezas quanto às tendências da inflação. A Fed reconhece a solidez do mercado de trabalho e a continuação da recuperação económica, o que sugere que novos cortes nas taxas poderão ser adiados por um período mais longo. Assim, espera-se que a Fed mantenha as taxas de referência inalteradas nos 4,5%, uma decisão que foi claramente sinalizada em comunicações anteriores. Apesar dos recentes comentários dovish dos responsáveis da Fed e da ligeira pressão de Trump, a probabilidade de cortes iminentes nas taxas permanece baixa. Os dados da Bloomberg sugerem que o primeiro corte total das taxas este ano está atualmente previsto para junho. Atualmente, não se espera qualquer corte nas taxas a curto prazo, estando o primeiro corte previsto para junho.  Atualmente, não há praticamente qualquer hipótese de uma redução das taxas de juro, estando a primeira deste ano prevista para junho. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB As expectativas sobre as taxas estão a estabilizar, enquanto o dólar enfraqueceu recentemente. Se a reunião de hoje tiver um tom ainda mais hawkish do que a última, há uma hipótese de o dólar recuperar totalmente as suas perdas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Dados Económicos Recentes dos E.U.A. Força do mercado de trabalho: As folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de dezembro foram muito mais fortes do que o esperado , 265K vs. 165K esperados (227K em novembro). A taxa de desemprego caiu de 4,2% para 4, 1% , embora o crescimento dos salários tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas, em 3,9% em relação ao ano anterior (vs. 4,0% esperado).

Dados da Inflação: IPC : A inflação global atingiu as expectativas em 2,9% A / A, enquanto o IPC mensal se manteve estável em 0,4% MoM . IPC subjacente : A inflação subjacente mensal arrefeceu para 0,3% (vs. 0,4% esperado ).





 Sentimento das empresas e dos consumidores: Dados PMI : O PMI de serviços preliminar de janeiro caiu acentuadamente para 52,4 de 55,4 (vs. expectativas de nenhuma mudança), enquanto o PMI da indústria melhorou ligeiramente ( 50,1 vs. 49,4 ). Produção industrial : Inesperadamente forte em +0,9% MoM em dezembro (vs. -0,1% em novembro). ISM Serviços : Robusto 54,1 (vs. 52,1 em novembro ), com um aumento acentuado do subíndice de preços para 64,4 (de 58,2 ). Vendas a retalho : As vendas de dezembro foram mais fracas do que o esperado ( +0,4% MoM vs. +0,7% esperado ), embora ainda positivas. O núcleo das vendas a retalho também ficou ligeiramente abaixo das previsões ( +0,4% MoM vs. +0,5% esperado ).

A confiança dos consumidores enfraquece: O sentimento da Universidade de Michigan desceu ligeiramente, com as expectativas de inflação a um ano ligeiramente mais elevadas . A Confiança do Consumidor do Conference Board registou um declínio notável , com um agravamento das perspectivas do mercado de trabalho - a primeira queda desde setembro.

Encomendas de bens duradouros diminuem por dois meses consecutivos: -2,2% em dezembro e -2,0% em novembro , principalmente devido a uma procura mais fraca no sector dos transportes.

Comentários prováveis de Powell e reação do mercado Espera-se que a declaração de Powell contenha apenas pequenas alterações de redação em relação a dezembro. Embora possa destacar a incerteza contínua em relação à inflação, é improvável uma mudança significativa na orientação da política. É também de salientar que a composição dos membros que votam na FOMC está a mudar este ano. O comité de 2024 era dominado por centristas, ao passo que em 2025 haverá uma maior proporção de membros dovish. Isto sugere que os cortes nas taxas continuam em cima da mesa e é pouco provável que Powell adopte hoje um tom significativamente mais hawkish. Irá Powell abordar questões políticas ou relacionadas com o mercado tecnológico? Sobre Trump e as tarifas comerciais : É provável que Powell evite respostas diretas em relação aos apelos de Trump a taxas mais baixas ou a potenciais tarifas comerciais .

Sobre o choque do mercado de IA (DeepSeek) : É improvável que a recente venda de acções tecnológicas devido ao lançamento da IA pela China provoque uma resposta forte de Powell. Impacto no mercado: O que vem a seguir para EUR/USD e US100? EUR/USD aproxima-se de 1,0400 antes da decisão da Fed O dólar tem vindo a recuperar esta semana devido às saídas de capital das ações e às preocupações com as potenciais tarifas comerciais de 2,5%. Uma declaração hawkish do Fed → EUR / USD pode testar o suporte de 1,0350 .

Um tom mais dovish → EUR / USD pode subir acima de 1,0460, potencialmente visando 1,0500 . Fonte: xStation5 US100 recupera após sell-off provocado pela IA O índice US100 sofreu fortes quedas na segunda-feira, após a estreia do modelo de IA DeepSeek da China. No entanto, o índice recuperou significativamente desde então. É improvável que a decisão de hoje do Fed interrompa essa recuperação, mas um sinal claro de que as taxas permanecerão mais altas por mais tempo pode reacender a pressão de venda. Hoje, o foco principal para os investidores do US100: Os relatórios de lucros pós-mercado da Microsoft, Meta, Tesla e IBM fornecerão uma visão crucial sobre se as altas avaliações de ações permanecem justificadas .

Fonte: xStation5 Â

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.