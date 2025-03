⏬EURUSD recua antes da decisão do BCE

Hoje o BCE deverá anunciar uma nova redução nas taxas de juro 🏛️

O Banco Central Europeu deverá anunciar hoje o seu sexto corte neste ciclo de normalização monetária, baixando as taxas de referência para os 2,5% do seu nível atual de 2,75%. Embora o corte de hoje esteja quase certo, os investidores permanecem incertos quanto à trajetória das taxas de juro, particularmente numa altura de incerteza quanto às tarifas, à continuação de um crescimento económico moderado e aos planos para uma expansão significativa das despesas com a defesa na Alemanha e em toda a União Europeia.

Aumento fiscal alemã e o quesignifica

A Alemanha anunciou um plano ambicioso para aumentar a despesa pública, incluindo uma flexibilização das regras fiscais para a defesa e um fundo de infra-estruturas de 500 mil milhões de euros. O mercado obrigacionista assistiu a um movimento histórico, com as yields das obrigações alemãs a 10 anos a subir cerca de 30 pontos base numa única sessão, o maior aumento desde a reunificação alemã. As yields mantêm-se abaixo dos 3% e, com as taxas de juro actuais, é difícil prever que continuem a subir. Por outro lado, as expectativas de uma grande emissão de obrigações em toda a zona euro poderão também afetar o aumento global dos preços, o que poderá ser visto pelo BCE como um fator que limita o potencial para novos cortes. Ao mesmo tempo, indica-se que a potencial taxa de juro neutra na zona euro aumentou recentemente de 1,8% para quase 2% e indica agora também possíveis aumentos a partir de 2026!

Quantas vezes mais pode o BCE reduzir as taxas?

Após a redução de quinta-feira para 2,5%, o BCE aproximar-se-á do limite superior da estimativa da taxa de juro neutra (1,5-2,5%), um nível que não estimula nem inibe a economia. O debate no seio do BCE é muito aceso:

As posições “hawkish” (por exemplo, Isabel Schnabel) sugerem que a taxa neutra poderia ser mais elevada (por exemplo, 2,5% ou mais), apontando para um aumento do investimento climático e uma mudança do excesso de poupança para o excesso de obrigações.

Os decisores políticos dovish (por exemplo, Piero Cipollone) argumentam que a flexibilização quantitativa (QE) torna as condições financeiras mais restritivas, justificando cortes mais profundos, potencialmente abaixo dos 2%.

Os centristas do Conselho do BCE parecem satisfeitos com uma taxa objetivo de cerca de 2%.

Atualmente, o mercado está a prever uma flexibilização menos agressiva e as hipóteses de um corte em abril diminuíram significativamente, sendo atualmente de 60% a probabilidade de um corte em abril. Muitos bancos comerciais indicam que os cortes actuais e de abril serão os últimos do ciclo.

Assumindo uma taxa neutra de 2%, após um corte para 2,5%, o BCE teria margem para mais dois cortes de 25 pontos base, o que levaria as taxas para 2%. No entanto, face às incertezas geopolíticas e económicas - incluindo a política tarifária dos EUA e a expansão orçamental alemã - o cenário poderá alterar-se:

Cenário mais provável: Se o crescimento económico se mantiver fraco e a inflação cair abaixo de 2%, o BCE poderá reduzir ainda mais as taxas, mesmo para 1%, o que significaria seis cortes adicionais de 25pb a partir de 2,5%. Cenário alternativo: Se a expansão alemã estimular o crescimento e a inflação, o BCE pode suspender os cortes para 2-2,5% e considerar aumentos a mais longo prazo (por exemplo, a partir de 2026).

Expectativas das taxas de juro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

As yields, especialmente as de 10 anos, já não sugerem fortes cortes nas taxas de juro. É também de salientar que, no passado, as yields eram caracterizadas por um prémio de risco em relação ao nível das taxas de juro. Isto significa potencialmente que há espaço para mais aumentos de rendimento, mesmo com expectativas de dois cortes este ano. Fonte: Macrobond, XTB

O que se segue para o euro?

Se o plano económico da Europa for bem sucedido, o crescimento económico deverá acelerar, o que reduzirá a pressão para novos cortes nas taxas de juro e também conduzirá a um melhor desempenho do euro nos mercados internacionais. Além disso, a emissão de uma grande quantidade de obrigações de alto rendimento incentivará os investidores a deixar o seu capital na Europa, o que também poderá ter um impacto positivo no euro. Naturalmente, as tarifas e a guerra na Ucrânia continuam a ser um risco para os activos europeus. Embora os movimentos recentes pareçam excessivos, não se pode excluir que, na onda de otimismo, o EURUSD tenha um pretexto para um maior crescimento, como indicado pelo diferencial entre as yields.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

É claro que, se os Estados Unidos decidirem por uma guerra comercial aberta com a Europa, isso pode ter um impacto negativo sobre o euro e retornar o par EURUSD para a faixa de 1,02-1,05. No entanto, uma quebra da retração de Fibonacci nos 61,8% do último impulso descendente pode levar a uma tentativa de aumentar o par para a área de 1,0950-1,10. No contexto do movimento de hoje, a comunicação sobre novos planos para as taxas de juros na zona do euro será fundamental. Christine Lagarde falará durante a conferência às 01:45 pm GMT.

Fonte: xStation5