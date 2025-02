EURUSD recua mais de 1% 📌

O risco de guerra comercial está apoiar o dólar face a todas as moedas 💵🖋️

Os pares cambiais ligados ao dólar americano estão a registar fortes quedas devido à imposição de tarifas comerciais ao México, Canadá e China. Trump sublinha que as tarifas de 25% sobre o México e o Canadá (excluindo o petróleo canadiano, que está sujeito a uma tarifa de 10%) e as tarifas de 10% sobre a China se destinam a travar os fluxos de drogas e de imigrantes ilegais aos Estados Unidos. Para o México e o Canadá, as exportações para os Estados Unidos representam cerca de 15% do seu PIB, enquanto que para a China são cerca de 2%. Tendo em conta as potenciais restrições comerciais, a Bloomberg estima que o crescimento económico dos EUA poderá ser reduzido em 1,5 pontos percentuais este ano, se as tarifas se mantiverem em vigor ao longo do ano. Prevê-se que o Canadá e o México sofram um impacto significativamente mais forte destas restrições comerciais.

Existem dúvidas sobre a legitimidade das tarifas devido ao seu âmbito alargado. Muito provavelmente, as tarifas serão contestadas no Supremo Tribunal, tornando incerta a sua continuação na sua forma atual. Por outro lado, o Canadá já impôs direitos aduaneiros de retaliação de 25% e o México anunciou medidas semelhantes. Não existem ainda informações sobre a eventual reação da China.

O dólar americano está a valorizar em relação a todas as moedas.  Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Reação do mercado

Observa-se um aumento considerável da volatilidade no mercado cambial esta manhã. Os investidores temem uma escalada da guerra comercial após os anúncios do fim de semana. Entre as moedas mais voláteis estão o dólar americano, o dólar canadiano e o peso mexicano. Os investidores também estão a avaliar as tarifas de retaliação do Canadá e do México. Os planos tarifários de retaliação do Canadá já são conhecidos e espera-se que sejam de magnitude semelhante aos impostos pelos E.U. No entanto, a resposta do México permanece incerta, embora esteja a ser considerada.

O EURUSD tem estado sob fortes pressões de baixa, voltando a testar os valores de 1,0200. Se o par fechar abaixo de 1,0243, marcará o nível mais baixo desde novembro de 2022. A questão da paridade EURUSD está mais uma vez a levantar questões. Embora as tarifas ainda não tenham sido impostas à UE, acredita-se que é apenas uma questão de tempo. Um porta-voz da Casa Branca sugeriu que Trump poderá voltar a abordar o tema das tarifas comerciais sobre a Europa no início de março, embora, dada a imprevisibilidade do novo presidente, essa decisão possa surgir ainda mais cedo. Â

O EURUSD está a testar os mínimos da primeira metade de janeiro. Se o otimismo voltar ao mercado, os compradores poderão voltar a testar a zona de resistência nos 1,0280.Â

Fonte: xStation5