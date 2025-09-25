EURUSD sob pressão 📌Comentários de Goolsbee e Schmid sobre a política monetária dos EUA

Os membros da Reserva Federal Goolsbee e Schmid comentaram hoje a economia dos EUA e a política da Reserva Federal.

Alguns dos comentários mais relevantes: Schmid (Fed) Um corte de 25 pts nas taxas foi uma medida razoável de gestão de risco.

A inflação continua demasiado elevada, enquanto o mercado de trabalho continua equilibrado.

O papel de supervisão da Fed sobre os bancos é importante para a missão mais alargada do banco central.

As futuras decisões de política monetária dependerão dos dados.

A política da Fed é atualmente ligeiramente restritiva - o que é o lugar certo para estar.

A inflação continua a ser demasiado elevada e o atual mercado de trabalho permanece em grande medida equilibrado.

Dados recentes apontam para mais riscos no mercado de trabalho.

Um corte nas taxas foi apropriado para compensar os riscos do mercado de trabalho.

A Fed está atualmente perto de cumprir os seus mandatos, mas a política deve manter-se orientada para o futuro. Goolsbee (Fed) Continuo globalmente otimista quanto ao facto de estarmos no “caminho dourado”, com a inflação a tender para baixo.

A curto prazo, a maior preocupação é o risco de uma inflação persistentemente mais elevada.

A adoção da IA pelas empresas não tem sido tão grande como muitos supõem.

Historicamente, as paralisações curtas ou limitadas do governo não têm efeitos económicos duradouros.

Algumas medidas do mercado de trabalho estão a apontar para uma maior estabilidade.

O mercado de trabalho está a arrefecer ligeiramente.

Se o governo puder ditar ao banco central o que fazer com as taxas, a inflação aumenta.

As taxas podem cair ainda mais se os riscos de estagflação desaparecerem.

Vejo um “ambiente estranho” com riscos tanto para o emprego como para a inflação.

As taxas poderão descer ainda mais se a inflação se aproximar dos 2%, mas sou cauteloso quanto a cortes antecipados.

Confiar que a inflação é transitória deixa-me apreensivo.

Sinto-me um pouco desconfortável com a redução demasiado rápida das taxas com base apenas na desaceleração dos dados sobre o emprego.

O mercado de trabalho parece estar a arrefecer enquanto a inflação está a subir.

