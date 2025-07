EURUSD sobe 0,15% antes do IPC dos EUA 📌

As tarifas terão impacto nos preços dos EUA?🔎📃 Às 13:30 BST, o último Índice de Preços no Consumidor (IPC) dos Estados Unidos para junho será divulgado. O dólar americano está a deslizar antes da publicação, embora a expetativa do mercado de aumento da pressão inflacionária possa apoiar o dólar através da especulação da política hawkish da Reserva Federal. O que esperar da inflação dos E.U.: Em junho, espera-se que os preços aumentem 0,3% em relação ao mês anterior (vs. +0,1% em maio) e 2,6% em relação ao ano anterior (vs. +2,4% em maio).

(vs. +0,1% em maio) e (vs. +2,4% em maio). Espera-se também que a inflação subjacente aumente: +0,3% m/m (maio: 0,1%) e +2,9% y/y (maio: 2,8%).

(maio: 0,1%) e (maio: 2,8%). Prevê-se que as tarifas façam subir os preços de produtos como mobiliário, brinquedos, artigos recreativos (por exemplo, equipamento desportivo), vestuário e equipamento áudio. As empresas têm menos capacidade para absorver os custos das tarifas , uma vez que as existências foram esgotadas, o que terá um impacto negativo nas margens.

de produtos como mobiliário, brinquedos, artigos recreativos (por exemplo, equipamento desportivo), vestuário e equipamento áudio. As empresas têm , uma vez que as existências foram esgotadas, o que terá um impacto negativo nas margens. Prevê-se que os preços dos produtos alimentares aumentem moderadamente (+0,4% m/m) , principalmente devido à carne e aos produtos importados.

aumentem moderadamente , principalmente devido à carne e aos produtos importados. É provável que os preços da energia se mantenham estáveis: a gasolina poderá recuperar +0,8% m/m após uma queda de -2,6%, a eletricidade deverá aumentar +1% , enquanto os preços do gás natural poderão cair -1% .

se mantenham estáveis: a gasolina poderá recuperar após uma queda de -2,6%, a eletricidade deverá aumentar , enquanto . Prevê-se que a pressão sobre os preços do sector dos serviços diminua, impulsionada por tendências deflacionistas nas tarifas aéreas, no alojamento (hotéis) e nos serviços de lazer. Os dados macroeconómicos podem dissipar a incerteza? Os responsáveis da Fed acreditam que os efeitos totais da guerra comercial só poderão ser visíveis a partir de agosto ou mesmo no final do ano. Entretanto, muitos economistas esperam que as tarifas tenham impacto nos preços já no relatório de inflação de hoje. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Os preços dos alugueres continuam a ser o principal contribuinte para a inflação nos EUA, e a guerra comercial pode afetar os preços dos bens importados, que estarão no centro das atenções hoje. Isso implica possíveis aumentos noutros segmentos, como carros usados, veículos novos, bebidas alcoólicas, produtos alimentares e tabaco. Embora os preços dos combustíveis permaneçam baixos e não sejam atualmente uma fonte de pressão inflacionista, as tarifas representam um risco visível. No último relatório do ISM Services, as empresas citaram a guerra comercial como o principal fator subjacente aos preços elevados e aos componentes mais caros da cadeia de abastecimento. O subíndice de preços permanece elevado, embora ainda significativamente mais baixo do que durante o período COVID. O maior fator que contribui para a inflação - os preços dos alojamentos (rendas) - está a seguir uma trajetória descendente, o que deverá contribuir para que os valores do IPC sejam mais baixos nos próximos meses. A dinâmica dos preços das casas novas também abrandou e encontra-se agora em território neutro. Os preços das rendas dos novos contratos de arrendamento estão a cair acentuadamente. À medida que a percentagem de novos arrendamentos cresce, espera-se que a componente de habitação do IPC siga esta tendência. EURUSD (Gráfico H1) O dólar dos E.U.A. está claramente a enfraquecer antes do relatório do IPC. Os ganhos do EURUSD também são apoiados pela força do euro, com o par subindo 0,18% hoje. No entanto, dada a alta local perto de 1,18120, a taxa atual ainda está 1,25% abaixo desse nível. Uma surpresa do IPC no sentido ascendente reduziria as expectativas de cortes nas taxas da Reserva Federal este ano e poderia fortalecer o dólar. Mas isso exigiria uma surpresa maior, uma vez que a mudança para 2,9% da inflação subjacente já está precificada no consenso.

Fonte: xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.