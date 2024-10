EURUSD sobe antes do PCE dos EUA 🗽

💵Mercados esperam por mais dados da inflação EURUSD recupera antes do PCE

A inflação subjacente do PCE pode determinar as expectativas para o corte da taxa da Reserva Federal em novembro Embora a próxima decisão da Fed ainda esteja a mais de um mês de distância e o nome do novo presidente dos EUA seja conhecido antes disso, os dados de hoje podem aumentar ou diminuir as expectativas do mercado sobre a dimensão do próximo movimento da taxa de juro. As expectativas em relação à leitura de hoje da inflação PCE - a medida mais importante da Fed para a inflação na economia - são bastante mistas. Certamente, uma leitura surpreendentemente mais baixa poderia enfraquecer o dólar e os rendimentos. Mais perigoso para os índices de Wall Street parece ser uma leitura do PCE mais elevada do que o previsto, o que, por um lado, poderia levar a Fed a ser mais cautelosa quanto à atual escala agressiva de flexibilização monetária e sugerir que Powell pode ter “cometido um erro” ao flexibilizar demasiado a política, comunicando um ciclo de flexibilização demasiado agressivo. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Uma leitura ligeiramente inferior, ou em linha com a previsão, que sugeriria que o Fed não estava “errado” sobre o pivô dovish, e que a inflação cairá, em linha com as expectativas do Federal Reserve, parece mais favorável. Para além da inflação propriamente dita, o mercado voltará a sua atenção para os gastos e rendimentos dos americanos, onde as expectativas subjacentes do mercado sugerem rendimentos mais elevados, mas um consumo ainda mais baixo, enquanto o mercado de trabalho está a dar sinais de arrefecimento. Espera-se também que a taxa de poupança das famílias americanas recupere lentamente e o mercado poderá considerar a dinâmica contínua de salários mais altos e despesas mais baixas como sinais de que é provável uma “aterragem suave”. Expectativas do mercado

 A inflação PCE para agosto deverá aumentar 2,3% y/y, mais lentamente do que a taxa de 2,5% y/y de julho

Espera-se que o crescimento mensal seja de 0,1% m/m, acima do nível anterior de 0,2% m/m. O nível de 0,2% m/m é compatível com a consecução do objetivo de inflação dentro do período de previsão

No entanto, espera-se que a inflação subjacente dos preços no consumidor registe uma recuperação para 2,7% ao ano, contra uma leitura anterior de 2,6% ao ano

Espera-se que mensalmente (core) aumente 0,2% m/m, em linha com a leitura anterior e com a dinâmica de inflação desejada pela Fed

As despesas de consumo deverão registar um aumento de 0,3% m/m, face à leitura anterior de 0,5% m/m em julho. A Bloomberg Economics, no entanto, aponta para uma leitura mais baixa de 0,1% m/m.

Os lucros, por seu lado, deverão aumentar 0,4% m/m, acima da anterior leitura de 0,3% m/m. O BE, no entanto, aponta para uma possível aceleração de 0,5% m/m

As previsões sugerem que os consumidores deverão receber as boas notícias, mas estão a adiar o consumo, dada a incerteza quanto ao futuro.

Se os dados de hoje mostrarem que os gastos estão a crescer menos do que antes e que os rendimentos estão a crescer mais fortemente (taxa de poupança mais elevada), isso significará que a Reserva Federal tomou a decisão certa de cortar mais as taxas de juro. A inflação subjacente do PCE caiu bastante nos últimos meses em comparação com a inflação subjacente do IPC. Fonte: Macrobond, XTB



Gráfico EURUSD (D1, M15) A médio prazo, o principal nível de resistência para EURUSD é o nível 1,13, onde os picos locais de julho de 2023 estão localizados. Podemos procurar suporte de curto prazo no nível da média exponencial de 50 sessões (linha amarela). Fonte: xStation5 EURUSD saltou do limite inferior do canal de preços de curto prazo hoje, depois que o par descontou dados mais fracos da economia alemã. Um PCE menor do que o previsto pode empurrar o Eurodólar acima de 1,12 novamente.

Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.