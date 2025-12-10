Redução da taxa do Fed antecipada

Economistas e participantes do mercado estão em consenso de que o Fed optará por uma redução de 25 pontos base na taxa hoje. Isso marcaria a terceira redução consecutiva, baixando a taxa básica de juros para a faixa de 3,5% a 3,75%. Há algum tempo prevalece uma grande confiança em relação ao corte de hoje, apesar de Powell ter mencionado uma divergência de opiniões entre os membros do FOMC durante a reunião de outubro, o que foi parcialmente atribuído à falta de dados disponíveis. Embora a paralisação do governo dos EUA tenha terminado no início de novembro, os principais indicadores económicos, incluindo o NFP, o IPC e o PIB, só serão publicados na segunda quinzena de dezembro. No entanto, outros dados mistos disponíveis fornecem justificativa suficiente para o Fed implementar outro corte nas taxas. O elemento crucial será se o Fed altera a sua orientação futura em relação a medidas políticas subsequentes. Outro fator importante é a composição da votação. Durante a última reunião, houve dois votos dissidentes: Schmidt votou pela manutenção das taxas e Miran defendeu um corte de 50 pontos base. Alguns observadores do mercado sugerem que podem surgir mais votos a favor da manutenção das taxas, o que, teoricamente, poderia ser percebido de forma positiva pelo dólar. Por outro lado, as expectativas futuras e as mudanças iminentes dentro do Fed no próximo ano devem ser consideradas. Miran indicou que planeia votar a favor de uma redução de 25 pontos base para se alinhar com a maioria, sugerindo potencialmente que mais votos hawkish a favor de uma política inalterada podem de facto surgir.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Espera-se que a Fed reduza as taxas, mas os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos permanecem em níveis relativamente elevados. O spread entre os títulos a 10 e a 2 anos permaneceu estável durante quase todo o ano de 2025.

Expectativas futuras

O consenso atual do Fed aponta para apenas um corte nas taxas no próximo ano, enquanto o mercado preza dois. O próprio «dot plot» mostra uma enorme dispersão das expectativas para 2026 e 2027. É provável que as últimas projeções sejam um pouco mais coesas e abram a porta para mais cortes no próximo ano do que apenas um. A Bloomberg Economics sugere que as taxas poderão ser reduzidas em até 100 pontos base no próximo ano, um cenário que poderá concretizar-se com a nomeação de um novo presidente da Fed, mais dovish. O próximo corte está no preço para abril ou junho do próximo ano, mas se os dados se revelarem fracos, existe a possibilidade de a redução ocorrer em março, ou mesmo janeiro, o que representaria um golpe significativo a longo prazo para o dólar.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Projeções macroeconómicas

O mercado antecipa uma revisão em baixa da projeção de inflação para 2025. Espera-se que a inflação do PCE subjacente seja reduzida de 3,1% para 2,9%. Isto tem relevância limitada para a decisão de hoje, mas sugere uma pressão inflacionária ligeiramente menor do que o inicialmente previsto.

O mercado espera que a previsão do PCE subjacente para 2026 e 2027 permaneça inalterada em 2,6% e 2,1%, respetivamente.

A previsão da taxa de desemprego deverá ser ligeiramente aumentada para 2026, para 4,5%. Se o mercado de trabalho realmente se deteriorar, a Fed poderá decidir por mais cortes nas taxas no próximo ano. As projeções de desemprego podem ser fundamentais para as perspetivas das taxas de juro.

As previsões do PIB deverão ser aumentadas para 1,8% para 2025 e 2,0% para 2026.

A Bloomberg Economics não antecipa alterações na expectativa mediana para as taxas de juro, apontando para um corte em 2026 e outro em 2027.

Fonte: Fed

A ausência de um aumento nas previsões de inflação pode pesar sobre o dólar a longo prazo. As projeções para a taxa de desemprego também serão importantes. Um aumento nesta previsão para o próximo ano poderá sinalizar uma deterioração adicional numa situação já fraca do mercado de trabalho.

O que dirá Powell?

O mercado analisará a declaração e as projeções macroeconómicas, mas toda a atenção estará voltada para a conferência de imprensa do presidente Powell. Relatórios de perspetivas económicas mistas apresentados no Livro Bege estão a circular no mercado, um ponto que Jerome Powell poderá abordar. O mesmo se aplica ao relatório ADP, que indicou um declínio no emprego. Os seus comentários sobre a inflação também serão acompanhados de perto. Se ele evitar soar alarmes sobre o alto risco, isso poderá ser interpretado de forma dovish pelo mercado.

Como reagirá o mercado?

O dólar americano desvalorizou significativamente na última semana de novembro e no início de dezembro, devido às crescentes certezas sobre a decisão do Fed e às indicações de que o novo presidente do Fed seria Kevin Hassett, conselheiro económico de Donald Trump e defensor de taxas de juro baixas. Um fator-chave na narrativa das taxas para o próximo ano será se Powell se afastará do seu mandato no Conselho de Governadores.

O dólar ganhou algum terreno nas últimas sessões, e mesmo as expectativas hawkish em relação ao BCE não conseguiram desencadear uma recuperação mais significativa do euro. Consequentemente, se mais votos a favor da manutenção das taxas se concretizarem e a mediana das taxas de juro permanecer inalterada para o próximo ano, o dólar poderá fortalecer-se ligeiramente em relação ao euro, empurrando potencialmente o EUR/USD para testar a zona dos 1,1600. No longo prazo, no entanto, espera-se uma inclinação mais dovish dentro do Fed, possivelmente ligada a dados económicos mais fracos. Nesse cenário, o EUR/USD poderá caminhar para o nível de 1,20 no próximo ano. No entanto, se Powell for marcadamente dovish durante o discurso de hoje, isso poderá levar a um teste da alta local recente de 4 de dezembro, em 1,1680.

Fonte: xStation5

O EURUSD perdeu alguns dos seus ganhos recentes. Os rendimentos dos títulos dos EUA sugerem atualmente um dólar ligeiramente mais forte, mas é importante lembrar que ainda se espera que o Fed reduza as taxas hoje. Os rendimentos estão ligeiramente abaixo de 4,2%, enquanto as expectativas de taxas de juro de longo prazo do Fed apontam para um nível de 3,0%, o que deve reduzir significativamente os rendimentos ao longo do tempo, levando a um aumento nos preços dos títulos. Se o Fed começar a executar o cenário de redução das taxas em direção à taxa esperada de longo prazo, os rendimentos também devem diminuir em relação aos níveis atuais.