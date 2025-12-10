- Hoje, às 19h00 GMT, a Reserva Federal deve anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro.
- O mercado antecipa amplamente um corte de 25 pontos base nas taxas.
- Fundamentalmente, a Reserva Federal também divulgará as suas últimas projeções macroeconómicas, que podem exercer uma influência maior no mercado do que a própria decisão sobre as taxas.
- Às 19h30 GMT, o presidente Jerome Powell dará início à conferência de imprensa pós-decisão
Redução da taxa do Fed antecipada
Economistas e participantes do mercado estão em consenso de que o Fed optará por uma redução de 25 pontos base na taxa hoje. Isso marcaria a terceira redução consecutiva, baixando a taxa básica de juros para a faixa de 3,5% a 3,75%. Há algum tempo prevalece uma grande confiança em relação ao corte de hoje, apesar de Powell ter mencionado uma divergência de opiniões entre os membros do FOMC durante a reunião de outubro, o que foi parcialmente atribuído à falta de dados disponíveis. Embora a paralisação do governo dos EUA tenha terminado no início de novembro, os principais indicadores económicos, incluindo o NFP, o IPC e o PIB, só serão publicados na segunda quinzena de dezembro. No entanto, outros dados mistos disponíveis fornecem justificativa suficiente para o Fed implementar outro corte nas taxas. O elemento crucial será se o Fed altera a sua orientação futura em relação a medidas políticas subsequentes. Outro fator importante é a composição da votação. Durante a última reunião, houve dois votos dissidentes: Schmidt votou pela manutenção das taxas e Miran defendeu um corte de 50 pontos base. Alguns observadores do mercado sugerem que podem surgir mais votos a favor da manutenção das taxas, o que, teoricamente, poderia ser percebido de forma positiva pelo dólar. Por outro lado, as expectativas futuras e as mudanças iminentes dentro do Fed no próximo ano devem ser consideradas. Miran indicou que planeia votar a favor de uma redução de 25 pontos base para se alinhar com a maioria, sugerindo potencialmente que mais votos hawkish a favor de uma política inalterada podem de facto surgir.
Espera-se que a Fed reduza as taxas, mas os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos permanecem em níveis relativamente elevados. O spread entre os títulos a 10 e a 2 anos permaneceu estável durante quase todo o ano de 2025.
Expectativas futuras
O consenso atual do Fed aponta para apenas um corte nas taxas no próximo ano, enquanto o mercado preza dois. O próprio «dot plot» mostra uma enorme dispersão das expectativas para 2026 e 2027. É provável que as últimas projeções sejam um pouco mais coesas e abram a porta para mais cortes no próximo ano do que apenas um. A Bloomberg Economics sugere que as taxas poderão ser reduzidas em até 100 pontos base no próximo ano, um cenário que poderá concretizar-se com a nomeação de um novo presidente da Fed, mais dovish. O próximo corte está no preço para abril ou junho do próximo ano, mas se os dados se revelarem fracos, existe a possibilidade de a redução ocorrer em março, ou mesmo janeiro, o que representaria um golpe significativo a longo prazo para o dólar.
Projeções macroeconómicas
- O mercado antecipa uma revisão em baixa da projeção de inflação para 2025. Espera-se que a inflação do PCE subjacente seja reduzida de 3,1% para 2,9%. Isto tem relevância limitada para a decisão de hoje, mas sugere uma pressão inflacionária ligeiramente menor do que o inicialmente previsto.
- O mercado espera que a previsão do PCE subjacente para 2026 e 2027 permaneça inalterada em 2,6% e 2,1%, respetivamente.
- A previsão da taxa de desemprego deverá ser ligeiramente aumentada para 2026, para 4,5%. Se o mercado de trabalho realmente se deteriorar, a Fed poderá decidir por mais cortes nas taxas no próximo ano. As projeções de desemprego podem ser fundamentais para as perspetivas das taxas de juro.
- As previsões do PIB deverão ser aumentadas para 1,8% para 2025 e 2,0% para 2026.
- A Bloomberg Economics não antecipa alterações na expectativa mediana para as taxas de juro, apontando para um corte em 2026 e outro em 2027.
A ausência de um aumento nas previsões de inflação pode pesar sobre o dólar a longo prazo. As projeções para a taxa de desemprego também serão importantes. Um aumento nesta previsão para o próximo ano poderá sinalizar uma deterioração adicional numa situação já fraca do mercado de trabalho.
O que dirá Powell?
O mercado analisará a declaração e as projeções macroeconómicas, mas toda a atenção estará voltada para a conferência de imprensa do presidente Powell. Relatórios de perspetivas económicas mistas apresentados no Livro Bege estão a circular no mercado, um ponto que Jerome Powell poderá abordar. O mesmo se aplica ao relatório ADP, que indicou um declínio no emprego. Os seus comentários sobre a inflação também serão acompanhados de perto. Se ele evitar soar alarmes sobre o alto risco, isso poderá ser interpretado de forma dovish pelo mercado.
Como reagirá o mercado?
O dólar americano desvalorizou significativamente na última semana de novembro e no início de dezembro, devido às crescentes certezas sobre a decisão do Fed e às indicações de que o novo presidente do Fed seria Kevin Hassett, conselheiro económico de Donald Trump e defensor de taxas de juro baixas. Um fator-chave na narrativa das taxas para o próximo ano será se Powell se afastará do seu mandato no Conselho de Governadores.
O dólar ganhou algum terreno nas últimas sessões, e mesmo as expectativas hawkish em relação ao BCE não conseguiram desencadear uma recuperação mais significativa do euro. Consequentemente, se mais votos a favor da manutenção das taxas se concretizarem e a mediana das taxas de juro permanecer inalterada para o próximo ano, o dólar poderá fortalecer-se ligeiramente em relação ao euro, empurrando potencialmente o EUR/USD para testar a zona dos 1,1600. No longo prazo, no entanto, espera-se uma inclinação mais dovish dentro do Fed, possivelmente ligada a dados económicos mais fracos. Nesse cenário, o EUR/USD poderá caminhar para o nível de 1,20 no próximo ano. No entanto, se Powell for marcadamente dovish durante o discurso de hoje, isso poderá levar a um teste da alta local recente de 4 de dezembro, em 1,1680.
O EURUSD perdeu alguns dos seus ganhos recentes. Os rendimentos dos títulos dos EUA sugerem atualmente um dólar ligeiramente mais forte, mas é importante lembrar que ainda se espera que o Fed reduza as taxas hoje. Os rendimentos estão ligeiramente abaixo de 4,2%, enquanto as expectativas de taxas de juro de longo prazo do Fed apontam para um nível de 3,0%, o que deve reduzir significativamente os rendimentos ao longo do tempo, levando a um aumento nos preços dos títulos. Se o Fed começar a executar o cenário de redução das taxas em direção à taxa esperada de longo prazo, os rendimentos também devem diminuir em relação aos níveis atuais.
