⏫EURUSD valoriza 0,2% antes dos dados do CPI

🗽Índices em Wall Street aguardam pelos dados da inflação do IPC dos EUA referente a Agosto Inflação do IPC dos EUA para agosto de 2024: Expectativas do mercado O consenso do mercado aponta para um aumento da inflação mensal e da inflação subjacente mensal de 0,2% m/m, semelhante ao mês anterior.

Numa base anual, espera-se que a inflação desça para 2,5% em agosto, contra 2,9% y/y em julho. A inflação subjacente ao IPC deverá manter-se estável em 3,2% y/y, o mesmo que na leitura de julho. Os dados relativos à inflação para agosto deverão mostrar que as empresas estão a começar a ter dificuldades em fazer repercutir os custos mais elevados nos consumidores, reduzindo ainda mais a inflação. Perante esta situação, as empresas estão a tentar reduzir os custos com os empregados, o que resulta em menos contratações ou mesmo em despedimentos. A inflação subjacente, que é fundamental do ponto de vista da Fed, deverá manter-se estável, o que, em teoria, deixa a porta aberta para um maior corte nas taxas de juro. Por outro lado, o seu nível está longe do objetivo de inflação, pelo que um corte de 25 pontos base nas taxas de juro parece ainda ser o cenário de base. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A inflação do IPC Core e do PPI Core não reagiu ao aumento significativo dos custos de transporte registado recentemente. Isto pode indicar que a procura está a enfraquecer, o que resulta numa incapacidade de fazer recair os custos totalmente sobre os consumidores, reduzindo as margens das empresas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Analisando as várias componentes da inflação, é de salientar que a inflação do sector imobiliário, nomeadamente as rendas e seus equivalentes, continua a ser a que mais pesa. A este respeito, com base no índice Case Shiller, deveremos ainda assistir a uma diminuição do peso desta inflação nos próximos meses. Os automóveis usados têm sido recentemente um dos factores que puxam a inflação para baixo. No entanto, é de notar que a descida anual dos preços, medida pelo índice Manheim, está a começar a abrandar. No entanto, continua a ser uma descida anual. A mesma situação se verifica no que respeita aos preços dos produtos alimentares, com base no índice alimentar da FAO. No entanto, numa base mensal, os preços estão a recuperar.

Um dos factores mais importantes que deverá conduzir a uma descida da inflação global é o preço do petróleo e do gasóleo, que caiu acentuadamente em agosto e deverá continuar a cair em setembro. É também de salientar que, em agosto, registámos uma queda significativa do crescimento dos salários para 3,6%. O nível de 3% está em conformidade com o objetivo de inflação de 2%. Os preços do petróleo podem ter um grande impacto na contenção da inflação a curto prazo, o que justificaria cortes nas taxas de juro. A questão é se a inflação cairá o suficiente para suportar cortes de 50 bps do Fed? Fonte: Macrobond, XTB O crescimento dos salários está agora no seu ritmo mais baixo desde 2021. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O mercado está a prever fortes cortes por parte da Fed O mercado ainda vê uma probabilidade de cerca de 34% de um corte de 50 pontos base nas taxas de juro na reunião de setembro da Fed. Em contrapartida, está a prever mais de 4 cortes até ao final deste ano (o mercado vê uma probabilidade de 60% de 5 cortes este ano). Ainda parece que o cenário de base para a Fed é um corte de 25 pontos base, embora o mercado de trabalho esteja a enviar alguns sinais preocupantes. Se a inflação - especialmente a inflação subjacente - mostrar um claro abrandamento em agosto, a probabilidade de um corte de 50 pontos base em setembro não pode ser excluída, o que poderia enfraquecer o dólar. Uma inflação em linha com as expectativas ou uma recuperação da inflação subjacente poderiam excluir cortes maiores na próxima reunião do FOMC. O mercado está a prever cortes de cerca de 250-260 pontos de base até ao início de 2026. Fonte: Bloomberg FInance LP Como é que o mercado vai reagir? O EURUSD está claramente a recuperar após as quedas do início desta semana. Naturalmente, a fraqueza do dólar também pode estar ligada à reação do mercado aos resultados do debate presidencial nos EUA. No entanto, a inflação mais baixa do que o esperado pode levar a novos aumentos no par em direção ao nível 1,11. Por sua vez, uma recuperação da inflação subjacente, embora improvável, poderia enviar o par para os seus níveis mais baixos desde meados de agosto e testar o nível 1,10. Fonte: xStation5

