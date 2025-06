EURUSD valoriza antes do IPC 📌

Relatório da inflação nos EUA será divulgado hoje às 13h30 🔎  Estamos a poucos momentos da divulgação do relatório do IPC de maio - a publicação macroeconómica mais importante da semana. A publicação é especialmente importante dado o atual cenário económico, incluindo a guerra comercial que ainda decorre. Os dados deste mês poderão revelar os primeiros sinais das tarifas anunciadas por Donald Trump no início de abril. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app 14:30 (hora dos EUA) - Dados do IPC de maio: IPC (MoM): previsão 0,2%; anterior 0,2%

IPC (YoY): previsão 2,5%; anterior 2,3%

IPC básico (mensal): previsão 0,3%; anterior 0,2%

IPC subjacente (anual): previsão 2,9%; anterior 2,8% O consenso espera um aumento mensal de 0,2% no IPC global e um aumento mensal de 0,3% na inflação subjacente (excluindo alimentos e energia). Impacto das tarifas Maio marcou o primeiro mês completo da fase de intensificação da guerra comercial, tornando este relatório fundamental para avaliar a forma como as restrições comerciais estão a influenciar os preços nos EUA. Espera-se que mostre o primeiro aumento da inflação de base do ano, destacando o impacto inflacionário real das tarifas. Por exemplo, os preços do equipamento áudio começaram a aumentar a um ritmo recorde nos últimos dois meses. Os aumentos estão também a estender-se ao mobiliário, ao vestuário, à eletrónica e aos automóveis - todas categorias fortemente dependentes das importações. Por outro lado, a inflação dos serviços continuou a diminuir nos últimos meses, em especial devido à redução da inflação dos transportes, impulsionada pela queda dos preços dos combustíveis. Entretanto, a inflação dos produtos alimentares voltou a aumentar. Embora os direitos aduaneiros sobre muitos dos principais produtos tenham diminuído em maio, tal ainda não se traduziu numa descida dos preços no consumidor. Ainda se esperam aumentos de preços nas principais categorias de consumo. Perspectivas da Inflação (Gráficos e Dados) A inflação dos serviços diminuiu consideravelmente nos últimos meses (excluindo os custos de aluguer). Por outro lado, as empresas estão a sinalizar que a pressão inflacionista está a aumentar, tal como refletido nos índices regionais e nos índices ISM. Fonte: Macrobond, XTB

O subíndice de preços do relatório ISM sobre os serviços aponta para um claro aumento da pressão inflacionista, o que pode levar a uma paragem no declínio da inflação dos serviços. Fonte: Macrobond, XTB Embora, numa base anual, os preços dos combustíveis sejam o principal fator subjacente a uma inflação limitada, os preços dos combustíveis têm-se mantido estáveis nos últimos meses. O subíndice de preços indicado no relatório de serviços ISM sugere antecipadamente que a inflação poderá recuperar a curto prazo. Fonte: Macrobond, XTB De qualquer modo, é provável que a inflação recupere devido aos efeitos de base (a menos que se registe uma clara queda mês a mês). No entanto, se os factores do comércio internacional tiverem um maior impacto na inflação nos próximos meses, a inflação poderá recuperar mais fortemente do que a trajetória assumida pela taxa de inflação média mensal de 0,1-0,2%. Fonte: Macrobond, XTB EURUSD A reação do mercado antes do relatório é mista. O dólar americano, está ligeiramente mais fraco em relação ao euro, o que acontece também nos futuros norte-americanos, que estão a registar perdas ligeiras após os ganhos de ontem. Â

