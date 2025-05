Farmacêuticas voltam a subir com a nova ordem executiva de Trump 💉

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje uma ordem executiva com o objetivo de reduzir os pre√ßos dos medicamentos, alinhando-os aos pre√ßos pagos por outros pa√≠ses. Trump j√° havia anunciado sua inten√ß√£o de abordar a situa√ß√£o do mercado farmac√™utico nos Estados Unidos. No entanto, a rea√ß√£o das a√ß√Ķes das fabricantes de medicamentos indica que a solu√ß√£o proposta √© melhor do que o mercado havia previsto.

O elemento-chave do novo decreto √© a introdu√ß√£o de pre√ßos de medicamentos com base no princ√≠pio do ¬ęMost Favored Nation¬Ľ (MFN). A compara√ß√£o dos pre√ßos dos medicamentos nos EUA com os de outros pa√≠ses desenvolvidos revela discrep√Ęncias significativas, e a nova regulamenta√ß√£o visa eliminar essas diferen√ßas. De acordo com o decreto, nos pr√≥ximos 30 dias, o Secret√°rio da Sa√ļde entrar√° em contacto com os fabricantes de medicamentos e apresentar√° metas de pre√ßos em linha com a pol√≠tica MFN. Durante o seu mandato anterior, Trump j√° havia tentado implementar uma solu√ß√£o semelhante, pelo que a pol√≠tica MFN n√£o √© totalmente nova.

Se as empresas n√£o fizerem ¬ęprogressos significativos¬Ľ no sentido de atingir estes objetivos no prazo de seis meses ap√≥s a assinatura do decreto, ser√£o tomadas medidas adicionais para reduzir os pre√ßos.

No entanto, a ordem executiva n√£o especifica quais medicamentos ser√£o abrangidos e o seu tom √© menos agressivo do que o previsto pelos investidores. Como resultado, estamos a assistir a ganhos em a√ß√Ķes como Eli Lilly (+3,7%), Bristol Myers Squibb (+4%) e Pfizer (+3,4%) durante a sess√£o de hoje.

Vale a pena notar que a quest√£o da resolu√ß√£o dos pre√ßos dos medicamentos permanece incerta por enquanto e, considerando as a√ß√Ķes anteriores de Trump, os investidores ainda podem esperar algumas reviravoltas neste assunto.

A Eli Lilly rompe hoje uma clara tend√™ncia de queda, liderada pelas preocupa√ß√Ķes dos investidores com as mudan√ßas anunciadas por Trump nos pre√ßos dos medicamentos nos EUA. Uma recupera√ß√£o da zona de suporte em torno de US$ 761 pode indicar uma potencial recupera√ß√£o para as a√ß√Ķes que registraram quedas significativas na semana passada. Fonte: xStation