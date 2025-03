Fechos de lojas da Macy's preocupa os investidores e ações caem 5% 📉

As ações de uma das maiores lojas de departamentos dos EUA, a Macy's (M.US), desceram quase 5% hoje, apesar da recuperação dos índices dos EUA. A empresa confirmou o encerramento de 150 lojas nos EUA devido à queda das vendas, à mudança de comportamento dos consumidores e à perturbação da tendência de compras por comércio eletrónico. Os investidores receiam que o abrandamento económico desencadeado pela política de tarifas e pela guerra comercial pressione ainda mais os consumidores, pressionando as vendas da Macy's.

As ações da Macy's estão a ser alvo de um maior escrutínio por parte dos analistas, à medida que aumentam as preocupações com o seu desempenho mais fraco do que o previsto e com as perspectivas cautelosas para o ano fiscal de 2025. A TD Cowen baixou o seu preço-alvo para o retalhista de 16 para 14 dólares, citando vendas comparáveis decepcionantes e uma previsão de lucros moderada. A empresa registou um declínio de -1,1% nas vendas comparáveis, falhando o declínio estimado de -0,2%.

Olhando para o futuro, a Macy's espera que a sua orientação para os lucros por ação para o ano fiscal de 2015 caia 7% abaixo do ponto médio das expectativas dos analistas, reflectindo um cenário de retalho desafiante. A empresa prevê que as vendas comparáveis nas lojas (OLM comps) se situem entre -2,0% e -0,5% para o ano, com um primeiro trimestre particularmente fraco, no qual se prevê que as comps desçam entre -4,5% e -2,5%.

A pressão contínua sobre o tráfego pedonal e a necessidade de promoções agressivas para impulsionar as conversões que continuam a ser as principais preocupações dos investidores. Outras grandes empresas de investimento seguiram o exemplo, ajustando os seus preços-alvo:

O Telsey Advisory Group reviu o seu objetivo para 15 dólares .

reviu o seu objetivo para . O Citi e o JPMorgan reduziram os seus objectivos para 14 dólares , tendo o JPMorgan baixado também a cotação das ações de “ Overweight” para “Neutral” .

, tendo o JPMorgan baixado também a cotação das ações de “ . A CFRA adoptou uma posição ainda mais cautelosa, reduzindo o seu preço-alvo para 13 dólares, mantendo uma classificação de “Hold”, alertando para os desafios estruturais no sector dos grandes armazéns.

A Macy's enfrenta agora um caminho difícil, com os analistas a assinalarem ventos contrários a longo prazo no panorama do retalho tradicional e a crescente concorrência do comércio eletrónico. Nos próximos meses, os investidores estarão atentos à capacidade da empresa para gerir o inventário, manter as margens e acompanhar a evolução das tendências dos consumidores.

Macy's (M.US, intervalo D1)

Por enquanto, as ações da Macy's estão quase 25% abaixo da EMA200 (a linha vermelha), sinalizando uma inversão da tendência de baixa após a forte recuperação em 2024, alimentada pelas expectativas de “aterragem suave”. A Macy's é atualmente negociada a um rácio P/E de 6x e oferece um rendimento de dividendos substancial de quase 5,5%.

Fonte: xStation5