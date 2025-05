GBPUSD cai 0,25%📌

O Banco da Inglaterra deverá reduzir as taxas de juro em 25 pontos base para 4,25% hoje 🔎

Após a conferência do presidente do Fed ontem, a atenção dos investidores volta-se para o Banco da Inglaterra, que anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro às 13h00. As preocupações com o crescimento económico aumentaram as expectativas de novos cortes (o último foi em fevereiro) para lidar com o risco de uma maior estagnação, proporcionando mais certeza aos consumidores e às empresas.

A decisão de hoje compete em importância com o anúncio de um «grande acordo comercial com representantes de um país importante e altamente respeitado», que Trump divulgou durante a noite. As tarifas continuam a ser um importante fator de risco para a recuperação económica do Reino Unido, razão pela qual as especulações de que o acordo envolve o Reino Unido causaram uma volatilidade significativa na libra esterlina.

Expectativas para a decisão de hoje

Retorno dos cortes nas taxas – o mercado espera um corte de 25 pontos base para 4,25%, com uma votação de 8 a 1 a favor da redução das taxas. A membro do MPC do BoE, Swati Dhingra, pode apoiar um corte mais agressivo de 50 pontos base (Bloomberg).

– o mercado espera um corte de 25 pontos base para 4,25%, com uma votação de 8 a 1 a favor da redução das taxas. A membro do MPC do BoE, Swati Dhingra, pode apoiar um corte mais agressivo de 50 pontos base (Bloomberg). Atualização da previsão do PIB – o crescimento em 2025 poderá ser revisto em alta, enquanto 2026 poderá ser revisto em baixa devido a um abrandamento impulsionado pelas políticas comerciais dos EUA.

Desinflação ainda à vista – o IPC caiu de 2,8% em fevereiro para 2,6% em março. No entanto, as previsões apontam para um pico local em meados de 2025, em torno de 3,3% em termos homólogos. O BoE planeia manter a meta de inflação em 2,0%, com as previsões de longo prazo apontando para uma desaceleração do crescimento dos preços após o pico de meados de 2025.

Pivô dovish – embora o Comité de Política Monetária deva manter um tom cauteloso, a incerteza e o enfraquecimento do dinamismo podem levar a uma abordagem mais dovish nos próximos meses. Especificamente, o termo “gradual” pode ser removido das declarações do BoE, sinalizando a possibilidade de cortes mais frequentes.



Â

Fonte: XTB Research

Qual é a avaliação do mercado?

O mercado monetário está a precificar totalmente o corte nas taxas de hoje e apresenta quase 60% de probabilidade de continuidade da flexibilização em junho. Os comentários dos membros do MPC em abril apontaram para preocupações relativamente baixas com a inflação, sugerindo, em vez disso, uma potencial pressão desinflacionária proveniente das tarifas dos EUA. O abrandamento do crescimento dos preços também pode ser reforçado pelo enfraquecimento do dólar americano.





Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Primeiro acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido

Hoje, Trump tem agendada uma conferência de imprensa na Casa Branca, onde se espera que seja apresentado um acordo comercial com um parceiro comercial dos EUA. Fontes confidenciais citadas pelo New York Times afirmam que o país em questão é, de facto, o Reino Unido.

Segundo relatos, o acordo provavelmente assumirá a forma de um memorando ou quadro para negociações futuras, em vez de um acordo comercial finalizado. No entanto, persistem especulações de que o documento poderia incluir reduções tarifárias sobre o aço e os automóveis britânicos, bem como tarifas mais baixas sobre produtos agrícolas.

No início desta semana, o Reino Unido também assinou um acordo de comércio livre com a Índia, que reduzirá ou eliminará as tarifas sobre as principais exportações para a Índia (cordeiro, uísque, equipamentos médicos, maquinaria). Em troca, o Reino Unido reduzirá as tarifas sobre produtos indianos, como vestuário e alimentos. Como resultado, o volume de comércio entre os dois países deverá crescer aproximadamente 25,5 mil milhões de libras, reduzindo a dependência do Reino Unido das importações da UE.

GBPUSD (intervalo D1)

O par GBPUSD está em queda de 0,16% hoje, antes da decisão do BoE. No entanto, a liquidação do par é impulsionada mais pela força do dólar americano (USD) do que pela fraqueza da libra esterlina (GBP). A libra permanece entre as moedas em alta hoje, mas os ganhos do USD são mais fortes, fazendo com que o GBPUSD recue.

Do ponto de vista técnico, o par tem apresentado uma tendência ascendente desde o início do ano. O limite superior encontra-se atualmente perto da área de 1,34 GBP/USD, enquanto o suporte mais próximo na parte inferior está em torno de 1,32 GBP/USD.

Fonte: xStation5