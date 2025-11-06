Principais conclusões BoE deverá manter as taxas inalteradas: O Banco da Inglaterra deverá manter as taxas inalteradas, apesar da queda da inflação; o foco está na desinflação sustentada .

Apesar dos recentes dados macroeconómicos decepcionantes, espera-se que o Banco da Inglaterra mantenha as taxas de juro estáveis durante a reunião de hoje do Comité de Política Monetária (MPC). Embora a inflação tenha arrefecido (caindo para 3,8% em setembro, abaixo da previsão do BoE), a pressão sobre os preços dos serviços tenha diminuído e o crescimento dos salários tenha abrandado, a taxa de inflação continua a ser quase o dobro da meta de 2% do banco central. Além disso, a probabilidade de aperto fiscal por meio de aumentos de impostos no próximo orçamento é um fator a ser considerado. Consequentemente, é provável que o MPC priorize observar uma tendência desinflacionária sustentada antes de considerar uma flexibilização monetária, que geralmente não é prevista até a primavera de 2026, quando a inflação deve ficar próxima de 2,5%. Preços de mercado e vozes divergentes Atualmente, o mercado precifica apenas uma probabilidade de 25% de um corte nas taxas hoje, com um corte total de 25 pontos base totalmente precificado para fevereiro. No entanto, é notável que a probabilidade combinada de um corte até dezembro esteja próxima de 70%, refletindo a precificação observada recentemente nos EUA, onde um corte em dezembro foi quase totalmente precificado. Fonte: Bloomberg Embora o mercado atribua uma probabilidade baixa de 25% a um corte nas taxas hoje, esse cenário parece subvalorizado. Um fator-chave que moldará as perspetivas de inflação para os próximos trimestres é o esboço do orçamento do Reino Unido, previsto para o final de novembro. Caso o orçamento apresente a restrição fiscal prevista, o BoE poderá ganhar confiança em uma trajetória desinflacionária contínua e prosseguir com uma redução nas taxas em sua reunião de dezembro. À luz disso, há uma possibilidade de que hoje surja um sinal dovish, tanto através da declaração oficial quanto da divisão dos votos. Recentemente, dois membros do MPC votaram a favor de um corte; hoje, essa dissidência pode crescer para três membros. Impacto sobre a libra Uma decisão de manutenção poderia apoiar a recente recuperação do par GBP/USD. O par está atualmente testando uma faixa correspondente a uma correção ascendente semelhante observada no final de outubro. Se o tom da decisão de hoje não for excessivamente dovish, essa correção poderá se estender ainda mais, potencialmente em direção à área de 1,3200. Por outro lado, um corte nas taxas provavelmente levaria a uma queda imediata abaixo do nível de 1,30. Esse cenário de queda também poderia se concretizar se o BoE sinalizar uma clara disposição de flexibilizar a política em dezembro, dependendo dos detalhes do orçamento a ser divulgado.

