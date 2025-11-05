Abertura da sessão americana: Será este o ponto de viragem após a correção?

Principais conclusões Fundo do mercado: O US500 recuperou acentuadamente da correção de 3%, com a retração de 50% mantendo-se , indicando um impulso de alta sustentado.



O US500 recuperou acentuadamente da correção de 3%, com a , indicando um impulso de alta sustentado. Crescimento inflacionário: Os fortes índices ISM Services (52,4) e ADP de criação de empregos confirmaram o crescimento, mas o índice de preços pagos de 70,0 argumenta fortemente contra cortes nas taxas em dezembro.



Os fortes índices ISM Services (52,4) e ADP de criação de empregos confirmaram o crescimento, mas o argumenta fortemente contra cortes nas taxas em dezembro. Diferenciação dos lucros: o mercado recompensou a procura e o desenvolvimento confirmados (MCD/GOOGL), enquanto penalizou severamente as questões de execução e custos (SMCI/AXON).

Os mercados acionistas dos EUA abriram hoje com uma ligeira subida, mas o sentimento está claramente a melhorar quando analisado através da perspetiva dos contratos de futuros. O US500 registou uma queda de 3% desde o seu pico de 30 de outubro até ao seu ponto mais baixo durante a sessão asiática. No entanto, estamos agora a observar uma forte recuperação, com os futuros do S&P 500 a subirem novamente acima dos 3.800 pontos. Visão técnica sobre o US500 O US500 continuou a sua forte retração durante a sessão asiática de hoje, após um dia volátil marcado por resultados corporativos mistos — os resultados insatisfatórios da SMCI e uma ligeira deceção da Arista provocaram quedas significativas, que foram contrabalançadas pelos resultados sólidos da AMD. A recuperação de hoje continua após dados económicos dos EUA melhores do que o esperado. A recuperação da retração de Fibonacci de 50,0% da última grande tendência de alta sugere que o impulso de alta subjacente permanece intacto. Um fechamento hoje acima de 6.800 pontos deve confirmar o fim da atual fase corretiva. Fonte: xStation5.

Dados macroeconómicos sinalizam resiliência económica Os dados macroeconómicos continuam a apresentar um quadro sólido da economia dos EUA, mesmo em meio à paralisação do governo: Emprego no setor privado (ADP): O emprego no setor privado dos EUA aumentou em 42.000 postos de trabalho em outubro , surpreendendo o mercado após um declínio anterior. Isso sinaliza alguma estabilização no mercado de trabalho, apesar do enfraquecimento geral observado na procura por mão de obra.



O emprego no setor privado dos EUA aumentou em , surpreendendo o mercado após um declínio anterior. Isso sinaliza alguma estabilização no mercado de trabalho, apesar do enfraquecimento geral observado na procura por mão de obra. PMI de serviços do ISM: O índice surpreendeu positivamente, registrando 52,4 contra as expectativas de 50,8. Embora o subíndice de preços pagos tenha subido para 70 pontos, os principais impulsionadores da recuperação foram o crescimento robusto da atividade empresarial e das novas encomendas. Movimentações das ações: vencedores e perdedores Advanced Micro Devices (AMD): Os investidores estão acompanhando de perto os resultados trimestrais e as atualizações das orientações em meio à pressão contínua sobre as avaliações no setor de semicondutores. Apesar dos lucros sólidos, os ganhos das ações são marginais, com alta de 0,6% menos de uma hora após a abertura.



Os investidores estão acompanhando de perto os resultados trimestrais e as atualizações das orientações em meio à pressão contínua sobre as avaliações no setor de semicondutores. Apesar dos lucros sólidos, os ganhos das ações são marginais, com alta de menos de uma hora após a abertura. Super Micro Computer (SMCI): Após resultados e perspectivas decepcionantes, a empresa está em destaque, com os investidores debatendo uma possível recuperação versus novas perdas. As ações caíram quase 7% na abertura, refletindo a reação do mercado aos adiamentos nos prazos de entrega.



Após resultados e perspectivas decepcionantes, a empresa está em destaque, com os investidores debatendo uma possível recuperação versus novas perdas. As ações caíram quase na abertura, refletindo a reação do mercado aos adiamentos nos prazos de entrega. Alphabet (Google) e Wiz: A gigante Mag7 recebeu autorização do Departamento de Justiça para adquirir a empresa de cibersegurança Wiz. As ações da Alphabet subiram 2,5% .



A gigante Mag7 recebeu autorização do Departamento de Justiça para adquirir a empresa de cibersegurança Wiz. As ações da Alphabet subiram . McDonald's: Uma surpresa positiva no crescimento das vendas nos EUA torna a empresa uma ação a ser observada para desempenho e perspetivas futuras. As ações subiram mais de 3% .



Uma surpresa positiva no crescimento das vendas nos EUA torna a empresa uma ação a ser observada para desempenho e perspetivas futuras. As ações subiram mais de . Axon Enterprise e Pinterest: Lucros e orientações negativos levaram a quedas significativas no preço das ações. A Axon caiu cerca de 20% devido à decepção nos lucros ligada ao aumento dos custos com tarifas. O Pinterest também caiu 20% após decepcionar nos lucros, apesar de reportar um crescimento nas receitas e no número de utilizadores.

Lucros e orientações negativos levaram a quedas significativas no preço das ações.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.