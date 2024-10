📈GBPUSD valoriza antes da decisão do BoE

O que podemos esperar da decisão sobre as taxas de juro do Banco de Inglaterra❓

Aa Bloomberg Intelligence prevê que o Banco de Inglaterra manterá uma abordagem cautelosa e deixará as taxas de juro inalteradas nos 5%. Espera-se que o BoE adopte uma abordagem cautelosa para sinalizar o ritmo dos cortes nas taxas no futuro. O ponto principal poderá ser a decisão sobre a redução do balanço do banco no próximo ano e as suas implicações para a estratégia fiscal do país. Espera-se uma decisão unânime de reduzir o balanço em 100 mil milhões de libras, o que corresponde ao objetivo para 2023.

Factos importantes sobre a decisão de hoje do BoE:

Os analistas esperam que as taxas de juro se mantenham em 5%, apesar do corte efectuado ontem pela Fed

Prevê-se uma decisão unânime de reduzir o balanço em 100 mil milhões de libras, o que corresponde ao objetivo para 2023

É provável que o Banco mantenha uma posição cautelosa relativamente a futuros cortes nas taxas

A inflação do IPC de agosto manteve-se em 2,2%, abaixo das previsões do BOE, o que poderá influenciar futuras decisões

O crescimento do PIB no segundo trimestre de 2024 foi ligeiramente mais fraco do que o previsto, indicando um abrandamento da economia

A decisão será anunciada às 12:00 BST

O modelo analítico da Bloomberg, que avalia as atitudes de cada um dos banqueiros do BoE em termos dos comentários que fazem, parece confirmar que, em média, eles mantêm uma posição neutra em relação às taxas de juro actuais. Fonte: Bloomberg Financial LP

O que mostram os dados macroeconómicos mais recentes?

O IPC geral mantêm-se dentro das metas do Banco de Inglaterra. Por outro lado, os resultados do IPC subjacente permanece mais elevado, reduzindo efetivamente as hipóteses de uma posição dovish do BoE a curto prazo. Fonte: XTB

O crescimento dos salários no Reino Unido está, no entanto, a abrandar, o que encorajará os banqueiros a mudar as condições monetárias na economia a médio prazo. Fonte: XTB

Como é que a libra poderá reagir à decisão em si?

Olhando apenas para as taxas de juro e para a atual trajetória das suas alterações, avaliada pelo mercado, nos próximos 12 meses, podemos ver que a política do BoE pode continuar a ser uma das mais agressivas, o que teoricamente poderia apoiar a libra no mercado cambial a mais longo prazo. Fonte: Bloomberg Financial LP

GBPUSD Gráfico Semanal e diário

A libra continua a ser negociada em alta face ao dólar americano e atingiu recentemente valores de março de 2022.   Fonte: xStation

No gráfico diário, vemos que os compradores estão a tentar quebrar os máximos relativos anteriores. A tendência de alta tem sido evidente no indicador RSI desde abril, e o movimento poderá prolongar-se ainda mais se tivermos em conta o atual canal dentro do indicador técnico que sugere novas subidas. Fonte: xStation

