GOLD sobe 1.4% 📈

Principais conclusões O ouro continua a subir acima dos 4.200 dólares por onça , impulsionado pelas expectativas de uma mudança na política do Federal Reserve.



Os metais preciosos, incluindo o ouro, estão a subir acentuadamente hoje, prolongando a recuperação em curso. O ouro está a subir acima dos 4.200 dólares, recuperando-se relativamente rápido após uma breve correção que testou o nível de 4.100 dólares. Atualmente, os principais níveis de suporte são 4.100 e 4.160 dólares por onça, conforme definido pela ação do preço. Em outubro, espera-se que o Fed reduza as taxas em mais 25 pontos base. A disponibilidade de metais no mercado de Londres continua restrita, enquanto a procura spot é muito forte. Os investidores estão cada vez mais a ver os metais preciosos como uma proteção contra a desvalorização da moeda e as consequências dos crescentes déficits orçamentais — um fenómeno conhecido como «comércio de desvalorização». No caso da prata, o mercado também tem sido afetado por uma escassez de liquidez em Londres, o que elevou os preços de referência, que agora excedem os futuros de Nova Iorque. A diferença entre os dois mercados é de cerca de US$ 1 por onça, enquanto o custo anualizado do empréstimo de prata (em base mensal) ficou em aproximadamente 17% na terça-feira — ambos níveis historicamente elevados.

Os traders também aguardam os resultados da chamada investigação da Seção 232 do governo dos EUA sobre minerais críticos, que inclui prata, platina e paládio. Esta investigação suscitou preocupações de que estes metais possam ser sujeitos a novas tarifas, apesar de terem sido oficialmente isentos em abril. Os quatro principais metais preciosos registaram ganhos impressionantes este ano — variando entre 60% e 82% — tornando-se os líderes da recuperação do mercado de commodities. Os principais fatores por trás do aumento do preço do ouro incluem as compras dos bancos centrais, o aumento da exposição dos investidores aos ETFs e os cortes nas taxas de juro pelo Federal Reserve. A procura imediata por ativos considerados «portos seguros» foi ainda mais impulsionada por: o aumento das tensões comerciais entre os EUA e a China,

preocupações com a independência do Federal Reserve

e o risco de outra paralisação do governo dos EUA. Uma das principais forças motrizes por trás da recuperação continua sendo a compra agressiva de ouro pelos bancos centrais, que estão adquirindo grandes volumes do metal em meio ao enfraquecimento do dólar americano e à queda nos rendimentos dos títulos. As preocupações com o aumento da dívida, as taxas de juro mais baixas do Fed e do BCE e os riscos geopolíticos estão a levar os investidores a tratar o ouro como uma reserva de valor confiável. O Fed deve decidir sobre as taxas de juro em 29 de outubro e provavelmente irá reduzi-las em 25 pontos base — como também sugerido por comentários recentes da autoridade do Federal Reserve, Susan Collins. GOLD (H1) O ouro sofreu algumas correções pequenas, mas a tendência de alta que começou no início de outubro continua dominante. Fonte: xStation5 Desempenho do ouro ao longo do tempo Historicamente, outubro não tem sido particularmente favorável para os preços do ouro. No entanto, em 2022, o preço do metal subiu mais de 8%. Até agora, desde 1 de outubro, o ouro valorizou cerca de 9%, subindo de US$ 3.850 para o seu nível atual por onça. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance

