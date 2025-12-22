🟡 Ouro sobe 1,8% devido à FED e à geopolítica

O ouro e a prata estão a iniciar a semana, encurtada devido ao feriado, com fortes ganhos de alta (Ouro: +1,8% para cerca de $4.420, Prata: +2,5% para cerca de $68,20), levando os principais metais preciosos a novos máximos históricos. A procura por refúgios seguros está a ser impulsionada principalmente pelo posicionamento do mercado em relação à política monetária dos EUA em 2026, bem como pelas crescentes tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos. O Ouro ultrapassou um nível de resistência importante na alta de outubro, perto de $4.375 por onça, seguindo a trajetória do atual canal ascendente. Manter-se acima desse nível será crucial para sustentar o movimento ascendente; caso contrário, poderá ocorrer uma correção — especialmente se a incerteza geopolítica, que impulsionou os volumes de negociação dos principais metais preciosos nas últimas semanas, começar a diminuir. O RSI entrou mais uma vez em território de sobrecompra, embora este ano o ouro tenha demonstrado pouca dificuldade em ser negociado acima deste nível. Fonte: xStation5 A última alta nos metais preciosos é impulsionada principalmente pelas expectativas cada vez mais dovish em relação a FED em 2026. O mercado abordou a reunião mais recente do FOMC com considerável cautela, uma vez que a decisão foi tomada sem dados importantes sobre a inflação ou o mercado de trabalho; no entanto, a postura calma de Powell e a ausência do chamado “corte hawkish” injetaram otimismo nos mercados. As expectativas de um corte nas taxas em janeiro diminuíram um pouco ao longo do último mês (atualmente, há cerca de 20% de probabilidade de outro corte, fonte: CME FedWatch), mas o mercado está novamente a prever mais de dois cortes nas taxas antes do final de 2026, apoiado ainda mais pela última leitura da inflação do IPC, que ficou bem abaixo das expectativas. A questão da nomeação de um novo presidente da Fed está a desempenhar um papel cada vez menos importante, uma vez que mesmo um candidato nomeado por Trump enfrentaria a difícil tarefa de persuadir o resto do FOMC a adotar uma postura mais dovish. No entanto, como as taxas de juro já mais baixas reduzem o custo de oportunidade de deter ouro em relação a outros ativos que rendem juros, especialmente obrigações do Estado, as expectativas em relação à Fed continuam a traduzir-se num aumento da procura, que já se encontra elevada. O mercado está atualmente a apostar que não haverá corte em janeiro, embora os swaps prevejam mais de dois cortes antes de setembro. Fonte: CME FedWatch. Os metais preciosos estão a sair de um ano recorde, só o ouro subiu 70%. Os metais que antes permaneciam fora dos holofotes do mercado agora estão a tentar recuperar o atraso. A platina e a prata também estão a subir, não só ganhando popularidade como reservas de valor, mas também atraindo atenção pelo seu papel em setores industriais em rápido crescimento. Também não faltam novos fatores geopolíticos que reduzem o apetite pelo risco e incentivam os fluxos para portos seguros. No fim de semana, os EUA apreenderam mais um petroleiro na costa da Venezuela, e os investidores estão claramente preocupados com a possibilidade de outro conflito armado surgir no mapa global. A procura pode continuar a encontrar apoio dos bancos centrais, que não só estão a reduzir as taxas de juro, mas também a aumentar as suas reservas de ouro, especialmente nos países de mercados emergentes. Os investidores de retalho estão a seguir o exemplo, buscando uma rápida exposição ao mercado por meio de barras físicas e ETF's.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.