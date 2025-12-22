Os futuros de gás natural na NYMEX estão a cair cerca de 5,5% em resposta à produção recorde e às previsões de clima mais quente nos Estados Unidos. O NATGAS caiu aproximadamente 28% desde o início do mês, com essa dupla pressão a acelerar o retorno dos preços aos níveis do início do outono. De acordo com os dados mais recentes, a produção média de gás natural nos 48 estados contíguos dos EUA estabeleceu um novo recorde em dezembro, com 109,9 mil milhões de pés cúbicos por dia, ultrapassando o nível de novembro de 109,6 bcf/d (fonte: LSEG). A queda dos preços também está a ser reforçada pelas previsões de clima ameno. Os meteorologistas esperam que as temperaturas nos EUA permaneçam próximas ou ligeiramente acima das médias sazonais até 6 de janeiro, reduzindo a demanda por aquecimento doméstico. De acordo com a S&P Global Energy, o fornecimento global de GNL deverá aumentar cerca de 10% em 2026, marcando o maior crescimento anual desde antes da pandemia da COVID-19. Ao mesmo tempo, com a entrada em operação de uma quantidade recorde de nova capacidade, o ritmo das decisões finais de investimento para a próxima onda de projetos de GNL deverá abrandar. Também vale a pena notar que as posições líquidas longas em NATGAS aumentaram cerca de 50 000 desde o início do mês, embora continuem negativas (-106,5 mil), sugerindo que um número crescente de investidores está a posicionar-se para uma desaceleração nas recentes quedas de preços. NATGAS (D1) Fonte: xStation5

