Google Quantum Echoes – Um avanço na computação quântica

Principais conclusões O algoritmo Quantum Echoes do Google, executado no chip Willow , alcançou uma vantagem 13.000 vezes maior do que o supercomputador mais rápido do mundo, completando um cálculo de 3,2 anos em pouco mais de duas horas.

do Google, executado no , alcançou uma vantagem maior do que o supercomputador mais rápido do mundo, completando um cálculo de em pouco mais de duas horas. A importância dessa descoberta reside na sua capacidade de verificar resultados por meio de experiências quânticas no mundo real, abrindo caminho para aplicações comerciais práticas dentro de cinco anos (por exemplo, descoberta de medicamentos, ciência dos materiais).

por meio de experiências quânticas no mundo real, abrindo caminho para aplicações comerciais práticas dentro de (por exemplo, descoberta de medicamentos, ciência dos materiais). O anúncio teve um impacto imediato moderado nas ações (ganho breve de 1,5%), mas a Alphabet continua a ser uma forte aposta quântica a longo prazo, com um P/E de 26, representando uma ameaça para concorrentes menores, como a Rigetti Computing.

Descoberta de medicamentos e modelação de estruturas moleculares Ciência dos materiais (por exemplo, baterias melhores para veículos elétricos) Espectroscopia NMR em química e biologia

A Google anunciou hoje um algoritmo inovador, o Quantum Echoes, com resultados publicados na revista Nature. O algoritmo, executado no chip quântico Willow, demonstrou uma vantagem 13 000 vezes superior à do supercomputador mais rápido do mundo. Cálculos que o supercomputador Frontier levaria 3,2 anos para concluir foram realizados pelo Willow em pouco mais de duas horas. O que distingue essa inovação? Ao contrário das demonstrações anteriores de “vantagem quântica”, o Quantum Echoes oferece a capacidade de verificar resultados por meio da comparação direta com experimentos quânticos do mundo real. Esse é um passo crítico para as aplicações práticas da tecnologia quântica. Aplicações potenciais De acordo com Hartmut Neven, diretor da Google Quantum AI, a tecnologia poderá encontrar uso comercial nos próximos cinco anos em áreas como: Implicações para as ações da empresa O anúncio anterior do chip Willow (dezembro de 2024) impulsionou as ações da Alphabet em 5-7%, adicionando mais de US$ 100 bilhões à sua capitalização de mercado. Atualmente, a GOOGL está a ser negociada a aproximadamente US$ 250-255 – um aumento de 52% em relação ao ano anterior e de 33% desde o início de 2025. Para investidores de longo prazo, a Alphabet continua a ser uma das opções mais atraentes para exposição ao setor quântico, combinando conquistas tecnológicas inovadoras com uma posição financeira sólida e uma avaliação relativamente atraente (P/E: 26). As ações da empresa subiram momentaneamente cerca de 1,5% após o anúncio, mas depois retomaram a sua queda. Vale a pena notar o desempenho de outra empresa de computação quântica, a Rigetti Computing. As ações subiram acentuadamente em setembro, mas começaram a perder valor a partir de meados de outubro. A Alphabet, com o seu produto, é uma ameaça potencialmente grande para a Rigetti, considerando o potencial de investimento da gigante. Fonte: xStation5

