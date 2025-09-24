Gráfico do dia: AUDJPY (24.09.2025)

O AUDJPY está a valorizar 0,7%, com o iene a ceder mais face ao dólar australiano entre todas as moedas do G10. A apreciação dinâmica do AUDJPY foi motivada por dados de apoio à tendência de ambas as economias, particularmente a leitura da inflação mensal mais alta na Austrália, que limita as expectativas de mais flexibilização monetária no país. AUDUSD recupera do limite inferior do canal crescente bem pronunciado. Os ganhos de hoje apagam a recente correção que empurrou o par para fora dos seus níveis mais altos desde o início de 2025. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O que está a moldar o AUDJPY hoje? O índice de preços ao consumidor da Austrália subiu 3,0% em agosto em relação ao ano anterior, acima dos 2,8% em julho e ligeiramente acima das previsões. O aumento deveu-se em parte a efeitos de base, mas destacou as pressões persistentes, particularmente em serviços como refeições em restaurantes, comida para levar e serviços audiovisuais. A inflação subjacente foi mista: a média aparada abrandou para 2,6%, enquanto a medida que exclui as rubricas voláteis subiu para 3,4%. Os custos da habitação também registaram um aumento, o que sugere riscos de subida para a inflação do terceiro trimestre, após meses de moderação.

Os mercados ajustaram rapidamente as expectativas relativas às taxas após a surpresa da inflação, com os principais bancos e instituições financeiras a abandonarem os apelos a um corte em novembro. As probabilidades de uma mudança caíram para 50%, de quase 70% antes dos dados, com os investidores a esperarem agora que as taxas se mantenham em 3,6% até, pelo menos, maio de 2026. Os analistas assinalaram o mercado de trabalho como a variável-chave para a orientação da política, embora a sua volatilidade torne menos provável um corte a curto prazo. O RBA continua a enfatizar o IPC trimestral como seu guia preferido.

Do lado do JPY, a atividade do sector privado do Japão está a abrandar visivelmente, tal como indicado pelos PMIs flash de setembro. O índice composto atingiu o valor mais baixo em quatro meses, com a indústria transformadora a cair mais do que o esperado, de 49,7 para 48,4, o valor mais baixo desde março, devido a fortes quedas nas encomendas e a exportações mais fracas. A expansão dos serviços ajudou a compensar o abrandamento da indústria transformadora com uma atividade e vendas sólidas, reflectindo uma procura interna robusta. As pressões sobre os custos persistiram, os preços de venda aumentaram e o crescimento do emprego abrandou para um mínimo de dois anos.

