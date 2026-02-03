Embora o consenso do mercado se tenha formado em torno da possibilidade de uma subida do RBA, vários dos principais bancos de investimento mantiveram-se à margem, apostando numa manutenção. Consequentemente, o Banco da Reserva da Austrália surpreendeu modestamente para o lado positivo - não apenas através do movimento em si, mas através da sua posição prospetiva. O RBA distingue-se por ser o primeiro grande banco central a avançar para uma maior restritividade em 2026, desafiando um panorama monetário global em que muitos dos seus pares ainda estão a desfazer o pico inflacionista pós-2022. Motivos para o RBA subir as taxas O Banco da Reserva da Austrália aumentou a sua taxa de juro à vista em 25 pontos base, elevando a taxa de referência de 3, 6% para 3, 85%. Esta é a primeira subida desde fevereiro de 2024. Há apenas alguns meses, a narrativa prevalecente sugeria uma nova flexibilização; no entanto, um forte pivô hawkish no final de 2025, juntamente com pressões persistentes sobre os preços, viu a probabilidade da mudança de hoje aumentar para 80%. O Conselho de Administração citou três catalisadores principais: Inflação persistente: O crescimento dos preços acelerou mais rapidamente do que o previsto no segundo semestre de 2025. A inflação subjacente (média aparada) situa-se atualmente em 3,4% , permanecendo desconfortavelmente acima do intervalo do objetivo de 2-3%.

O crescimento dos preços acelerou mais rapidamente do que o previsto no segundo semestre de 2025. A inflação subjacente (média aparada) situa-se atualmente em , permanecendo desconfortavelmente acima do intervalo do objetivo de 2-3%. Consumo resiliente: As despesas das famílias ganharam ímpeto, uma tendência espelhada por uma atividade empresarial robusta. O crescimento económico mantém-se sólido, com sinais de uma nova aceleração.

As despesas das famílias ganharam ímpeto, uma tendência espelhada por uma atividade empresarial robusta. O crescimento económico mantém-se sólido, com sinais de uma nova aceleração. Mercado de trabalho apertado: A taxa de desemprego atingiu um mínimo de sete meses de 4,1%, enquanto a oferta de mão de obra permanece limitada. Embora o RBA tenha observado que alguns componentes inflacionistas podem ser transitórios, advertiu que o principal risco decorre das pressões do lado da oferta e de uma rápida recuperação da procura privada. Previsões macroeconómicas: Expectativas mais altas sobre a Inflação As projecções económicas actualizadas do banco central revelam uma perspetiva mais agressiva: Crescimento do PIB: Prevê-se que se mantenha próximo da tendência este ano, antes de cair mais de um ponto percentual abaixo da tendência no segundo semestre de 2026.

Prevê-se que se mantenha próximo da tendência este ano, antes de cair mais de um ponto percentual abaixo da tendência no segundo semestre de 2026. Inflação (média aparada): Prevê-se que ronde os 0,9% q/q nos próximos dois trimestres (acima dos típicos 0,7%), terminando 2026 em 3,2% y/y - ainda acima do limite superior do intervalo de objectivos.

Prevê-se que ronde os nos próximos dois trimestres (acima dos típicos 0,7%), terminando 2026 em - ainda acima do limite superior do intervalo de objectivos. Desemprego: Prevê-se que aumente gradualmente à medida que o ciclo de aperto se for instalando. A Governadora Michele Bullock referiu que é provável que a inflação se mantenha acima do objetivo durante um “período prolongado”. Embora não se tenha pronunciado sobre se isto marca o início de um ciclo sustentado ou um ajustamento pontual, os analistas institucionais estão mais optimistas. O CBA prevê uma nova subida já em maio, enquanto o Westpac sugere que a “fasquia para um novo aperto continua muito baixa”. Bloomberg Finance LP Os preços de mercado implicam atualmente que uma subida total poderá não chegar antes de agosto, embora a probabilidade de uma mudança em maio já tenha subido para 87%. Fonte: Bloomberg Finance LP Análise técnica O par AUD/USD tem vindo a recuperar já há várias semanas, testando atualmente a zona dos 0,70. Enquanto o recente sell-off das commodities ameaçou uma correção mais profunda, os metais estão a recuperar: O cobre está a ser negociado novamente perto dos $13.000, a prata está a aproximar-se dos $90, e o ouro recuperou os $4.900. No caso do “Aussie” parece estar bem posicionado. Um aumento do spread de rendimento entre a Austrália e os EUA, combinado com o superciclo de commodities, pode impulsionar o par em direção à retração de Fibonacci nos níveis 61,8%, perto dos 0,7200.

