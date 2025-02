Gráfico do dia: AUDUSD (11.02.2025)

As moedas dos antípodas estão hoje sujeitas a uma volatilidade ligeiramente superior ao habitual, devido a uma série de atualizações sobre as tarifas do aço e do alumínio que a nova administração Trump pretende aumentar. As novas tarifas de 25% anulam todos os acordos existentes e entrarão em vigor a 12 de março. No entanto, o mercado assume que existe a possibilidade de algumas concessões nas negociações entre os países até lá, pelo que a reação do mercado cambial às notícias foi relativamente calma.

É nesta frente que estamos a ver aspectos que estão a aumentar a volatilidade nos mercados do AUD e do NZD, hoje. O primeiro-ministro australiano Albanese disse que Trump estava a considerar isentar a Austrália das mudanças tarifárias em relação ao aço, mas o mercado, alguns minutos depois, foi fortemente surpreendido pelas palavras de Trump, que afirmou que não haveria excepções nestas decisões.

A situação é semelhante para a Nova Zelândia. O Ministro das Finanças neozelandês, Willis, anunciou hoje que a Nova Zelândia tem uma relação calorosa com os EUA, preparando o terreno para as discussões sobre os planos tarifários.

Sem exceção, o mercado está a observar atentamente para ver se, após as recentes tentativas de aliviar as pressões tarifárias impostas pelos EUA, tal cenário também acontecerá agora. O mercado está a aguardar e a analisar se, até 12 de março, Trump estará disposto a prosseguir o diálogo com outros países no contexto de um possível afrouxamento das alterações à política comercial.

O par AUDUSD está a testar a média móvel exponencial de 50 dias (curva azul) pela segunda vez, cuja inclinação indica que o par tem estado numa tendência de baixa há já algum tempo. Uma quebra acima desta zona poderia quebrar esta tendência e permitir uma possível recuperação mais ampla do dólar australiano. Fonte: xStation