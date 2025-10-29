Gráfico do dia: AUDUSD (29.10.2025)

Principais conclusões O dólar australiano é a moeda mais forte do G10 hoje, ganhando 0,25% em relação ao dólar americano e 0,3% em relação ao euro.

A inflação do IPC subiu para máximo de mais de um ano, de 3,2%, reduzindo as expectativas de novos cortes nas taxas de juros.

O AUD é ainda mais apoiado por um aumento global no apetite pelo risco.

O AUDUSD valorizou 0,25% devido aos dados mais fortes da inflação do IPC da Austrália em mais de um ano, o que reduz a probabilidade de novos cortes nas taxas de juros. As expectativas hawkish em relação ao Banco Central da Austrália (RBA), juntamente com um sentimento mais amplo de risco e um otimismo renovado sobre uma possível paz comercial entre os EUA e a China, estão a tornar o dólar australiano a moeda do G10 com melhor desempenho nesta semana. O AUDUSD ultrapassou o nível de retração de Fibonacci de 50% da última onda descendente, mas encontrou resistência perto das máximas recentes em torno de 0,66. Um forte impulso de “apetite pelo risco” também é visível no AUDJPY (em azul). Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o AUDUSD hoje? A inflação ao consumidor (IPC) subiu no terceiro trimestre de 2025 para 3,2% (anterior: 2,1%, consenso: 3%) — a mais alta desde o segundo trimestre de 2024. Ainda mais preocupante para a estabilidade dos preços, os dados mensais mostram que a inflação subjacente acelerou para 3,7% em setembro. As principais pressões sobre os preços vieram da habitação (+2,5% q/q), recreação e cultura (+1,9%) e transportes (+1,2%), enquanto os preços da eletricidade subiram 9%.

O resultado acima do esperado amarra as mãos do RBA, depois de o banco central ter suspendido a flexibilização em setembro, devido a dados mensais preocupantes (as taxas permaneceram em 3,6% desde agosto). O RBA enfatizou sua preferência por números trimestrais menos voláteis, portanto, essa confirmação clara da inflação persistente reduz significativamente a probabilidade de novos cortes nas taxas. Além disso, a média ajustada do IPC — que exclui movimentos extremos de preços — excedeu a previsão do RBA pela primeira vez desde 2022.

O RBA enfatizou sua preferência por números trimestrais menos voláteis, portanto, essa confirmação clara da inflação persistente reduz significativamente a probabilidade de novos cortes nas taxas. Além disso, a média ajustada do IPC — que exclui movimentos extremos de preços — excedeu a previsão do RBA pela primeira vez desde 2022. Ainda assim, o RBA enfrenta um dilema político, equilibrando a inflação ressurgente com um mercado de trabalho em desaceleração. O desemprego subiu para 4,5% no mês passado, o maior nível em quase quatro anos, embora a governadora Michele Bullock tenha mantido um tom hawkish, observando a volatilidade dos dados do mercado de trabalho e que «o desemprego não subiu muito acima das previsões».

Como resultado, o AUD fortaleceu amplamente, prolongando a tendência de alta desta semana em relação ao dólar americano.

A moeda também é apoiada pelo apetite global pelo risco, alimentado pelos fortes lucros de Wall Street, pelo progresso nas negociações comerciais de Trump com a China e pelo aumento dos rendimentos dos títulos australianos. Os rendimentos australianos a 2 anos subiram cerca de 20 pontos base desde o início da semana, para o seu nível mais alto desde maio de 2025, com o AUDUSD a acompanhar de perto o spread de rendimentos após um breve período de estagnação. Fonte: XTB Research, dados da Bloomberg.

