Gráfico do dia - AUDUSD (30.09.2025)

O RBA manteve a sua taxa de juro inalterada, uma decisão unânime que apresentou uma mudança claramente hawkish na avaliação das perspectivas de inflação. A decisão esteve em linha com as expectativas, mas a declaração que a acompanhou foi claramente hawkish. O último comunicado sublinhou que o ritmo de descida da inflação subjacente abrandou, o que o mercado interpretou como um sinal firme contra novos cortes nas taxas a curto prazo. A melhoria dos dados macroeconómicos - nomeadamente a recuperação do consumo e a estabilização do mercado de trabalho - nega a necessidade imediata de cortes, apoiando ainda mais o dólar australiano. O RBA observou que a atividade económica está a recuperar gradualmente e que o mercado de trabalho continua a ser um pouco apertado. A incerteza global persiste, particularmente no que diz respeito à política comercial dos EUA, embora os cenários mais extremos sejam agora considerados menos prováveis, e a influência das tarifas sobre a economia deve ser contida. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O RBA mantém uma abordagem cautelosa, declarando a sua disponibilidade para ajustar a política à medida que forem surgindo mais dados. O banco também sublinhou que precisa de tempo para avaliar todos os efeitos das anteriores reduções das taxas. A reação do mercado foi rápida: O AUD/USD registou fortes ganhos, com os investidores a excluírem o risco de novos cortes nas taxas, apoiando a moeda a curto prazo. A pausa cíclica pode ser prolongada se a inflação se mantiver elevada e se a recuperação económica se mantiver. Além disso, a subida dos preços dos produtos de base é positiva para a Austrália, conduzindo a um aumento das receitas de exportação. A forte expansão na China também aponta para um crescimento australiano mais rápido no curto prazo. O par AUDUSD quebrou acima do nível 0,6600 e está a testar a retração Fibonacci de 50,0% da última tendência de baixa dentro da tendência de alta. Também vale a pena notar que o dólar australiano, quando medido em relação ao dólar da Nova Zelândia, vê o par AUDNZD atingir 1,14, seu nível mais alto desde 2022. Embora esta seja uma visão rara nos últimos 12 anos, o par foi negociado significativamente mais alto no final da década anterior, sugerindo potencial para ganhos adicionais substanciais no caso de uma recuperação global. Além disso, observa-se atualmente uma divergência notável nas posições de política monetária da Austrália e da Nova Zelândia.



