Gráfico do dia - Bitcoin (02.07.2025)

A MicroStrategy comprou mais 4.980 BTC por $531,9 milhões, elevando o seu total para 597.325 BTC

A Metaplanet, uma empresa japonesa, comprou 1 005 BTC por 108 milhões de dólares, detendo agora 13 350 BTC, o que a coloca à frente de empresas como a Galaxy Digital e a CleanSpark em termos de propriedade de Bitcoin

O Blockchain Group aumentou o seu stock de Bitcoin para 1,788 BTC e angariou 4,1 milhões de euros através de subscrições de acções. Em 2025, registou um retorno impressionante de 1,270% sobre as suas participações em Bitcoin.

A Vanadi Coffee, uma empresa espanhola, obteve a aprovação dos acionistas para um plano de investimento em Bitcoin de mil milhões de euros, triplicando o preço das suas acções. É agora a primeira empresa espanhola cotada em bolsa com Bitcoin no seu balanço.

A Rex-Osprey lançará o primeiro ETF criptografado dos EUA na quarta-feira. Oferecerá exposição a Solana (SOL) com recompensas de staking, usando uma estrutura legal de corporação C.

Robinhood lançou novos recursos de criptografia, incluindo staking para ETH e SOL, insights baseados em IA, ferramentas de rastreamento de impostos e aumentos de depósito. Estes estão agora disponíveis tanto nos EUA como na Europa.

Robinhood também está introduzindo ações americanas tokenizadas, cripto perpétuos e staking em ambas as regiões. Anunciou planos para construir a sua própria blockchain Layer 2 utilizando a tecnologia Arbitrum. As instituições públicas e privadas estão a comprar Bitcoin a um ritmo recorde. Um aumento significativo nos investimentos foi observado nos últimos meses em antecipação às regulamentações favoráveis nos EUA e ao aumento das tensões geopolíticas. O gráfico acima mostra apenas as empresas que adquirem BTC diretamente, excluindo ETFs. Fonte: Pesquisa XTB Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app A Bitcoin está a subir1,80% hoje, sendo negociada a $107.700. As quedas de ontem foram causadas por uma queda na liquidez do mercado devido a fortes ganhos no mercado de ações. No entanto, a médio prazo, o preço do Bitcoin é suscetível de ser fortemente apoiado pela recente fraqueza do dólar dos EUA. Um rompimento da atual zona de consolidação pode sinalizar a formação de novos máximos de todos os tempos acima de US $ 111.000. Fonte: xStation 5

