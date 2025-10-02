Gráfico do dia - Bitcoin (02.10.2025)

O Bitcoin conseguiu subir acima dos US$ 118.000, impulsionado pelas expectativas de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos, ainda mais impulsionados pela incerteza sobre a saúde futura da economia americana ligada à paralisação do governo. O tão aguardado relatório do mercado de trabalho NFP dos EUA, previsto para sexta-feira, não será divulgado, enquanto dados privados — o relatório JOLTS de agosto (ligeiramente acima das previsões) e o relatório ADP de setembro (muito mais fraco, mostrando um declínio no emprego) — fornecem ao Federal Reserve um argumento para reduzir as taxas de juro. Os mercados esperam que o Fed reduza as taxas mais duas vezes este ano, embora os dados não relacionados ao mercado de trabalho permaneçam relativamente sólidos e não indiquem problemas com o consumo nos EUA. O dólar está, portanto, enfraquecendo em condições bastante “saudáveis” (não recessivas), o que sustenta os ganhos em Wall Street e nas criptomoedas, ambos se beneficiando da queda nos rendimentos dos títulos e do aumento do apetite por ativos de risco. Os influxos líquidos para os ETFs de ETH e BTC aumentaram novamente; só para o Bitcoin, os influxos no último dia de setembro atingiram US$ 429 milhões, prolongando o impulso positivo. De uma perspetiva técnica, o Bitcoin está atualmente a ser negociado cerca de 5% acima do preço realizado pelos detentores de curto prazo e encontrou um forte suporte no nível crítico de US$ 110.000 — significativo tanto do ponto de vista técnico quanto da cadeia. O cenário base agora parece ser uma tentativa de «atacar» a máxima histórica perto de US$ 123.000, especialmente se o sentimento em Wall Street permanecer positivo. Um padrão de "Duplo Fundo" também se formou em torno de US$ 108.000–US$ 110.000, reforçando o impulso e a narrativa de alta. No entanto, um retorno para US$ 100.000 a partir deste nível aumentaria a probabilidade de testar a zona de US$ 98.000–US$ 100.000. Fonte: xStation5

