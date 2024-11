Gráfico do dia - Bitcoin (04.11.2024)

Desde os máximos de 29 de outubro, a 73.600 USD, a Bitcoin já perdeu 6,60%, e desde a negociação de sexta-feira até ao fim de semana, o preço caiu de 71.400 USD para 67.600 USD, no domingo. Hoje, o preço desceu 0,20%, mantendo-se em torno dos 68.600 USD.

Este declínio acentuado é o resultado das próximas eleições nos EUA e uma queda significativa nas probabilidades de apostas que favorecem a vitória de Trump. Os especuladores estão a realizar lucros à medida que a data final das eleições se aproxima. Nas últimas semanas, assistimos a ganhos substanciais em vários ativos que refletiam as fortes probabilidades de uma vitória do candidato republicano. Os mercados de apostas tinham fixado o preço em cerca de 70% de probabilidade de vitória de Trump no pico, o que também fez subir os índices de ações, a Bitcoin, o dólar e os rendimentos das obrigações. No fim de semana pré-eleitoral, assistimos ao rebentamento desta pequena bolha. Faltando apenas algumas horas para as eleições de amanhã, a volatilidade do mercado só deverá aumentar.

A queda significativa do Bitcoin durante o fim de semana e a considerável venda do dólar hoje cedo devem-se à redução das expectativas de uma vitória de Trump, embora nada tenha mudado fundamentalmente. O declínio do mercado de criptomoedas também pode sugerir uma venda semelhante no início da sessão de dinheiro dos EUA no final do dia. O mercado de criptomoedas favorece claramente uma vitória republicana. Portanto, a volatilidade pode permanecer elevada esta semana. Por outro lado, a longo prazo, não deverá ter um grande impacto. De uma perspetiva neutra, foram dados muitos passos no sentido de regular este mercado, incluindo a introdução de produtos BTC e ETF durante a presidência de Joe Biden, apesar do ceticismo inicial.

A análise técnica sugere que o nível mais crítico a manter continua a ser a área abaixo de 68.000 USD, que conseguiu manter-se durante o fim de semana.

