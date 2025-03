Gráfico do dia - Bitcoin (07.03.2025)

O preço da Bitcoin continua a recuar em relação aos máximos recentes, uma vez que os pormenores da tão esperada Reserva Estratégica de Bitcoin do Presidente Trump não corresponderam às expectativas do mercado.

Trump estabelece “Fort Knox digital” com ordem executiva

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva na noite de quinta-feira estabelecendo formalmente uma Reserva Estratégica de Bitcoin, cumprindo uma promessa de campanha para a indústria das criptomoedas. A reserva será capitalizada com Bitcoin de propriedade do governo federal que foi confiscado por meio de processos criminais ou civis, atualmente estimado em aproximadamente 200,000 BTC (no valor de cerca de US $ 17.5 mil milhões). De acordo com o AI da Casa Branca e Crypto Czar David Sacks, “Isso significa que não custará um cêntimo aos contribuintes”, abordando as preocupações sobre os gastos do governo enquanto cria o que ele chamou de “Fort Knox digital” para a criptomoeda.

Abordagem neutra em termos orçamentais desilude alguns investidores

Embora a ordem executiva cumpra a promessa de campanha de Trump, a reação do mercado tem sido morna, uma vez que os detalhes ficaram aquém das expectativas de alguns investidores. A ordem especifica que quaisquer aquisições adicionais de Bitcoin devem ser “neutras em termos orçamentais” e não devem impor “custos adicionais aos contribuintes americanos”. Esta estipulação diminuiu as esperanças de novas compras significativas do governo que aumentariam os preços, levando a uma redução da posição por parte dos comerciantes que tinham antecipado uma compra mais agressiva.

Outros activos digitais limitados ao stock

Em um movimento que surpreendeu muitos, a ordem executiva cria um “US Digital Asset Stockpile” separado para outras criptomoedas além do Bitcoin. No entanto, ao contrário da Reserva Bitcoin, o governo não adquirirá ativos adicionais para este estoque além daqueles obtidos por meio de processos de confisco. O Tesouro também está autorizado a determinar “estratégias para a administração responsável” desses ativos, incluindo vendas potenciais - um forte contraste com a Reserva Bitcoin, que proíbe a venda do BTC depositado.

A Cimeira dos cripto ativos da Casa Branca traz a indústria para Washington

A ordem executiva chega na véspera da primeira Cúpula de Ativos Digitais da Casa Branca, marcada para a tarde de sexta-feira. Aproximadamente duas dúzias de executivos da indústria de criptografia, incluindo o CEO da Coinbase Brian Armstrong, o evangelista Bitcoin Michael Saylor e Vlad Tenev da Robinhood Markets, se reunirão em Washington para se encontrar com o presidente Trump e sua equipe de criptografia. A cimeira representa uma mudança dramática em relação à abordagem da administração anterior, que tinha assumido uma posição regulamentar muito mais dura após o colapso da FTX.

Bitcoin (Gráfico D1)

A Bitcoin está atualmente a ser negociada acima da EMA de 200 dias, que tem actuado como um suporte importante. Os compradores precisarão retomar o controlo do preço acima da zona dos $ 92.000. No lado dos vendedores, por outro lado, terão como objetivo um novo teste da média de 200 dias.