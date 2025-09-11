Gráfico do dia - Bitcoin (11.09.2025)

Ontem, a Bitcoin ultrapassou a sua resistência de curto prazo em torno de US$ 113.000, rompendo simultaneamente a retração de Fibonacci de 23,6% do seu mais recente impulso descendente significativo. Este movimento segue-se a uma quebra da correção descendente no início de setembro, que negou uma potencial formação de topo duplo acima do nível de US$ 120.000. Um dos principais fatores por trás desta recuperação é a antecipação de um corte maior nas taxas pelo Fed, o que poderia levar a um dólar mais fraco. Embora o par EURUSD tenha recuado abaixo do nível de 1,1700, o potencial para um corte mais agressivo pode pesar sobre o dólar. Os dados de inflação do PPI de ontem alimentaram as esperanças de um corte maior e, hoje, às 13h30 BST, teremos os números cruciais da inflação do CPI. Embora se espere que a inflação suba para 2,9% em relação ao ano anterior devido às tarifas, uma leitura mais baixa do PPI pode sugerir uma pressão ascendente menor do que se pensava anteriormente. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O que mais poderia estar a alimentar o impulso do Bitcoin? Entradas em ETFs: Os ETFs de Bitcoin registraram entradas de mais de US$ 750 milhões na quarta-feira, 10 de setembro.

Os influxos líquidos para setembro já ultrapassaram US$ 1 mil milhão, revertendo os fluxos de saída observados em agosto.

Acumulação de baleias: dados da cadeia revelam uma acumulação “massiva” por investidores “baleias” em agosto, totalizando aproximadamente US$ 3 mil milhões. O número de endereços com pelo menos 100 BTC atingiu um recorde de 19.130, ultrapassando o pico anterior de 2017.

Redução da oferta nas bolsas: A oferta disponível de Bitcoin nas bolsas está diminuindo. O Bitcoin agora representa menos de 11% das criptomoedas nas bolsas, o nível mais baixo desde 2018. Cerca de 70% da oferta total de Bitcoin não muda de mãos há pelo menos um ano, sinalizando uma acumulação por parte de investidores de longo prazo.

Adoção corporativa: Um número crescente de empresas está optando por manter uma parte de seus ativos em Bitcoin. De acordo com dados da AInvest, corporações e instituições relacionadas (ETFs, governos, etc.) agora detêm 3,7 milhões de BTC.

Alavancagem reduzida: Dados da Glassnode indicam que o índice de alavancagem usado para negociação de Bitcoin caiu significativamente este ano, sugerindo uma mudança da especulação para a alocação institucional de longo prazo.

