Gráfico do dia - Bitcoin (16.10.2024)

A Bitcoin subiu para a marca dos $67.782, aproximando-se dos máximos de três meses, à medida que o interesse institucional na criptomoeda atinge novos patamares. Esta recuperação coincide com uma atividade recorde nos futuros e nos ETFs de Bitcoin, sinalizando uma crescente adoção generalizada. Principais desenvolvimentos que impulsionam o preço do Bitcoin: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Os juros abertos dos futuros da Bitcoin na CME atingiram um recorde de 172 430 BTC (11,6 mil milhões de dólares)

Os ETFs spot de Bitcoin dos EUA registaram mais de mil milhões de dólares em entradas líquidas nos últimos três dias de negociação

O iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock liderou com $ 288.84 milhões em entradas diárias O gráfico mostra uma clara tendência de alta no preço da Bitcoin desde o início de outubro, coincidindo com o aumento dos fluxos cumulativos de ETF. Esta correlação sugere que o aumento do acesso institucional através de ETFs está a desempenhar um papel significativo na condução da ação do preço da Bitcoin. A entrada de novo capital no mercado está a impulsionar a subida dos futuros na CME que detem 85 623 BTC. Este nível de envolvimento institucional reflecte março de 2024, quando a Bitcoin atingiu o seu anterior máximo histórico. Observa-se um aumento da atividade em torno da expiração dos futuros em novembro, coincidindo com as eleições nos EUA. Alguns analistas sugerem que a melhoria das probabilidades de reeleição de Donald Trump poderia criar um ambiente favorável para a Bitcoin. No entanto, os investidores devem estar atentos ao aumento da volatilidade em torno das eleições nos EUA e a quaisquer desenvolvimentos regulamentares que possam afetar o envolvimento institucional. A Bitcoin está atualmente a apenas 9% do seu máximo histórico, nos 73.800 dólares. A sustentabilidade desta recuperação dependerá provavelmente da continuação dos fluxos de entrada em ETFs Bitcoin e mercados de futuros, bem como de factores macroeconómicos mais amplos que afectam o apetite pelo risco. À medida que a Bitcoin se aproxima do seu máximo histórico, os comerciantes e investidores devem manter-se vigilantes quanto a uma potencial tomada de lucros ou correcções a curto prazo, considerando também as implicações a longo prazo da crescente adoção institucional do papel da Bitcoin no ecossistema financeiro global. Bitcoin (intervalo D1) A Bitcoin está atualmente a testar a Banda de Bollinger superior e, se conseguir ultrapassá-la, o preço poderá voltar a testar o máximo histórico de $69.900.

O RSI está a dar sinais de forte divergência de alta com altos e baixos mais elevados e está perto do território de sobre-venda. Historicamente, quando o RSI se aproxima do nível 70, tem actuado como um ponto de resistência importante, muitas vezes levando a correcções de preços.

Fonte: xStation Fonte: xStation

