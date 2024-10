Gráfico do dia - Bitcoin (18.09.2024)

A próxima decisão do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) irá impactar as diversas classes de ativos, como a Bitcoin. Com as expectativas do mercado a apontarem para uma probabilidade de 67% de um corte da taxa de 50 pontos base, acima dos 35% de há uma semana, as expectativas são elevadas para uma mudança substancial de política.

Historicamente, a Bitcoin tem tido um bom desempenho após os cortes nas taxas do Fed, como visto após as reduções de março de 2020. No entanto, a situação atual apresenta desafios únicos. A Bitcoin recuou para cerca de US $ 58.000 em relação aos máximos recentes de US $ 60.660, refletindo a incerteza do mercado.

Historicamente, setembro tem sido um mês sazonalmente fraco para o Bitcoin, com um retorno mensal médio de -2%. No entanto, outubro tem sido um dos melhores meses historicamente, o que poderia combinar bem com um potencial abrandamento da política monetária.

Os investidores devem preparar-se para um aumento da volatilidade em torno do anúncio da FOMC e da conferência de imprensa. A orientação futura do Fed e o gráfico de pontos atualizado serão fundamentais para moldar o sentimento do mercado além da decisão imediata sobre a taxa.



Bitcoin (intervalo D1)

O preço do Bitcoin voltou a testar a SMA de 50 períodos ontem e permanece acima deste nível hoje. Atualmente, o nível da retração Fibonacci nos 50% está atuar como suporte. Para os compradores, quebrar o SMA de 100 períodos poderia levar a um novo momentum de alta em direção à zona dos 61,8% da retração de fibonacci.

Fonte: xStation