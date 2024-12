Gráfico do dia - Bitcoin (20.12.2024)

A Bitcoin recua junto dos máximos históricos, uma vez que a postura hawkish da Fed diminui o entusiasmo em torno dos ativos de risco, embora a procura por ETFs continue forte. A principal criptomoeda recuou mais de 10% em relação aos máximos históricos junto dos US $ 108.000, destacando como as expectativas de política monetária continuam a influenciar as avaliações de ativos digitais, apesar da crescente adoção institucional. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Principais estatísticas do mercado: Preço atual: $97.343

Máximo histórico: $108.000+

Variação semanal: -10%

Desempenho no acumulado do ano: +140%

Ganho pós-eleitoral dos EUA: +45%

Fluxos diários de ETFs: -$491.4M Impacto da política da Reserva Federal A forte correção da BTC reflete a reação do mercado à perspetiva cautelosa da Reserva Federal sobre cortes nas taxas. Embora a Fed tenha efectuado a terceira redução consecutiva esperada das taxas, a sua trajetória projetada para 2025 revelou-se menos acomodatícia do que o previsto, desencadeando a realização de lucros nos ativos de risco. Fluxos de ETFs Apesar da volatilidade dos preços, os fluxos acumulados de 20 dias de ETFs permanecem fortemente positivos em 6,93 mil milhões de dólares, o que sugere que continua a existir interesse por parte das instituições. Os ETFs comercializados pela BlackRock iShares e Fidelity Wise Origin continuam a dominar os fluxos de entrada, indicando que o mercado de ETF spot está a amadurecer. Desenvolvimentos institucionais A posição pró-cripto de Trump e os planos para uma reserva estratégica de bitcoin forneceram apoio fundamental desde a eleição de novembro. Enquanto isso, El Salvador, apesar de ter chegado a um acordo com o FMI de US $ 1,4 mil milhões, reafirmou seu compromisso com a Bitcoin como moeda legal, com o diretor do Bitcoin Office, Stacy Herbert, a manutenção das 5.968 participações BTC do país (avaliadas em US $ 594 milhões). Isto acontece mesmo quando o acordo com o FMI estipula que os pagamentos de impostos serão limitados a dólares americanos. Na frente institucional, a aprovação da SEC de ETFs duplos de Bitcoin e Ethereum da Hashdex e Franklin Templeton marca outro marco importante na adoção da indústria das criptomoedas. O pedido da Franklin Templeton teve autorização acelerada devido à conformidade com os padrões existentes de ações de confiança assente em commodities, expandindo ainda mais o acesso institucional a ativos digitais. Perspectivas para 2025 Embora a volatilidade a curto prazo possa persistir à medida que os mercados digerem a trajetória política da Fed, a procura estrutural de ETFs e a potencial clareza regulamentar sob uma administração Trump poderão fornecer apoio. A interação entre a política monetária, a adoção institucional e os desenvolvimentos políticos sugere que a Bitcoin permanecerá sensível aos catalisadores macro e específicos para as criptomoedas até 2025. Bitcoin (Intervalo D1) A Bitcoin está atualmente a ser negociada abaixo do nível de retração de Fibonacci de 23,6% e por duas vezes que o preço tentou quebrar a EMA de 30 período.. No caso dos vendedores continuarem a exercer pressão sobre os preços, o movimento de baixa poderá prolongar-se em direção aos mínimos de Novembro de $91.640. Por outro lado, se os compradores recuperarem o controlo, o preço deve acelerar rapidamente acima das EMAs de 20 e 15 períodos, ultrapassando os $100.000. Isto pode levar a um potencial reteste da resistência nos $101.500. Os vendedores, por outro lado, provavelmente têm como alvo a retração de Fibonacci nos 38,2%, que coincide com a EMA de 50 períodos.

