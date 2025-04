Gráfico do dia - Bitcoin (23.04.2025)

Nas últimas duas sessões, a Bitcoin subiu mais de 11%, de cerca de 84.000 USD para mais de 94.000 atualmente. Esta forte recuperação foi impulsionada tanto por notícias positivas do sector das criptomoedas como por desenvolvimentos macroeconómicos relacionados com a abordagem mais suave de Trump às tarifas. No entanto, a força relativa da Bitcoin já era visível anteriormente, uma vez que os índices tradicionais estavam a estabelecer novos mínimos enquanto o mercado de criptomoedas permanecia em consolidação, sinalizando uma forte liquidação e uma procura institucional contínua. Os principais catalisadores de alta na semana passada, específicos para o mercado de criptomoedas, incluem, em particular, a nomeação do novo presidente da SEC, Paul Atkins. Além disso, o próximo projeto de lei de regulamentação da moeda estável nos EUA está a exercer uma pressão crescente sobre outras regiões, como a UE, para que tomem medidas semelhantes. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Fatores-chave do mercado: Paul Atkins, um defensor de longa data das criptomoedas, assumiu oficialmente o cargo de 34º presidente da SEC, nomeado pelo presidente Trump.

Atkins traz um profundo conhecimento de ativos digitais e promete uma abordagem “racional, consistente e fundamental” para a regulamentação de criptomoedas- em nítido contraste com a política restritiva anterior baseada na aplicação.

Sob a sua liderança, são esperadas aprovações mais rápidas de ETF e regras mais claras, potencialmente abrindo caminho para grandes investimentos institucionais em activos digitais.

A administração Trump também está a suavizar a sua posição em relação às tarifas e a sinalizar uma posição mais cooperativa nas negociações internacionais, aliviando os receios dos investidores sobre o protecionismo e a fragmentação do mercado. Impacto global: O Banco Central Europeu está preocupado e alerta para o facto de as reformas pró-crescimento nos EUA poderem desencadear uma fuga de capitais financeiros da UE.

As tensões estão a aumentar em Bruxelas entre o BCE e a Comissão Europeia sobre se o regulamento MiCA da UE é suficientemente forte para impedir a fuga de capitais para os dólares digitais americanos (stablecoins).

Com os próximos projectos de lei dos EUA, como o STABLE e o GENIUS, as previsões apontam para que a oferta de stablecoins possa crescer até 2 biliões de dólares até 2028, levantando preocupações sobre as saídas de capital da Europa para os EUA. A Bitcoin está a ultrapassar sucessivos níveis de resistência importantes e, em apenas duas sessões de negociação, apagou as perdas dos últimos três meses. Atualmente, do ponto de vista da análise da ação dos preços, o fator mais importante é a manutenção dos preços acima do nível 92.000-93.000 USD. Fonte: xStation 5

