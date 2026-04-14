A recuperação da Bitcoin para acima dos 74 000 dólares parece ser uma verdadeira recuperação de alívio, mas não deve ser interpretada pelos investidores como uma ruptura confirmada. O que estamos a assistir é a um regresso mais generalizado do apetite pelo risco, impulsionado por um clima geopolítico mais calmo em torno do Irão e do Estreito de Ormuz. Essa mudança foi suficiente para atrair capital de volta para as criptomoedas, as ações e outros ativos de maior beta. Ainda assim, este continua a ser um mercado impulsionado pelas notícias, pelo que a recuperação parece construtiva — mas não totalmente segura. Estrutura do mercado: recuperação generalizada, não apenas da Bitcoin A Bitcoin subiu 1,7% hoje para 74.500 dólares , após ter caído para perto dos 70.600 dólares , demonstrando uma reversão bastante forte.

, após ter caído para perto dos , demonstrando uma reversão bastante forte. Este movimento ascendente não é exclusivo das criptomoedas; as ações dos EUA e os ativos de risco também recuperaram, reforçando a natureza macroeconómica da recuperação.

as ações dos EUA e os ativos de risco também recuperaram, reforçando a natureza macroeconómica da recuperação. A Ethereum liderou os ganhos (+7,9% para 2.365 dólares) , com XRP +3,2%, Solana +4,9%, GMCI 30 +4,9% , apontando para um apetite pelo risco generalizado.

, com , apontando para um apetite pelo risco generalizado. As ações do setor das criptomoedas confirmaram o movimento, com as ações da Circle a subirem 12%, a Bullish 7,5% e a Coinbase 3,9%. Motor macroeconómico: a geopolítica e o petróleo a aliviar a pressão O principal catalisador foi uma redução parcial do risco geopolítico , após sinais de progresso nas negociações entre os EUA e o Irão.

, após sinais de progresso nas negociações entre os EUA e o Irão. Os mercados reagiram à ideia de que uma reabertura do Estreito de Ormuz ainda pode ser viável.

ainda pode ser viável. Isto é importante porque o Ormuz tem impacto no petróleo, nas expectativas de inflação e no sentimento de risco global .

. O petróleo caiu, aliviando a pressão macroeconómica e apoiando os ativos de risco. O que importa a seguir: fluxos, níveis e riscos Os influxos de ETF e a acumulação por grandes investidores continuam a ser fundamentais para estabilizar o mercado e apoiar a recuperação.

continuam a ser fundamentais para estabilizar o mercado e apoiar a recuperação. 70 000 $ é o suporte chave , definindo se a estrutura permanece intacta.

, definindo se a estrutura permanece intacta. 72 000–75 000 $ é a zona de resistência chave — manter-se acima dela reforçaria o cenário de alta.

— manter-se acima dela reforçaria o cenário de alta. Fatores de alta: melhoria do clima macroeconómico, queda do petróleo, fluxos fortes e momentum entre ativos.

Riscos de baixa: ausência de resolução geopolítica definitiva e elevada sensibilidade a novas notícias.

e elevada sensibilidade a novas notícias. Os investidores devem acompanhar de perto o domínio da Bitcoin , os sinais da Fed, os dados macroeconómicos e os mercados energéticos para confirmação ou reversão.

, os sinais da Fed, os dados macroeconómicos e os mercados energéticos para confirmação ou reversão. O momentum regressou e a recuperação é generalizada, mas até que o cenário macroeconómico se estabilize, este continua a ser um mercado frágil e impulsionado por eventos, em vez de uma continuação clara da tendência. Bitcoin (gráfico D1) Olhando para o gráfico da Bitcoin, podemos ver uma estrutura geométrica 1:1, o que significa que o nível de 75 000 $ - 76 000 $ pode ser crucial para uma recuperação, enquanto uma queda a partir deste nível pode levar a outra liquidação de posições longas e a uma onda de vendas mesmo abaixo dos 60 000 $. Fonte: xStation5

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