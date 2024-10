Gráfico do dia - CH50 (09.09.2024)

Os indicadores económicos da China revelam pressões deflacionistas persistentes, com os preços no consumidor a aumentarem menos do que o previsto e os preços no produtor a continuarem a cair. Apesar das tentativas de estimular o crescimento, a segunda maior economia do mundo enfrenta desafios para reanimar a procura interna e combater os problemas de excesso de capacidade.

O índice de preços no consumidor (IPC) da China aumentou 0,6% em termos anuais em agosto, ficando aquém do aumento esperado de 0,7%. Este crescimento modesto prolonga um período de fraqueza económica que dura há mais de um ano. Entretanto, o índice de preços no produtor (PPI) diminuiu 1,8% em termos anuais, marcando o 23.º mês consecutivo de contração e excedendo a diminuição de 1,4% prevista. Estes valores sublinham a luta contínua contra a fraca procura interna e a sobrecapacidade em vários setores.

Um fator-chave para o ligeiro aumento do IPC foi o aumento dos preços dos alimentos, que subiram 2,8% em termos homólogos em agosto, a primeira impressão positiva desde junho de 2023. Os preços da carne de porco, um componente significativo do IPC da China, subiram 16,1%. No entanto, a inflação subjacente, que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia, aumentou apenas 0,3%, indicando uma fraqueza persistente na procura subjacente.

Os desafios económicos da China persistem

Os dados relativos à inflação contrastam fortemente com os esforços do governo para estimular o crescimento económico. Em julho, as vendas a retalho aumentaram apenas 2,7% em relação ao ano anterior, o que reflecte um consumo moderado. O setor imobiliário, tradicional motor do crescimento económico, continua a registar uma recessão prolongada, o que reduz ainda mais a procura interna.

O antigo governador do banco central da China, Yi Gang, sublinhou recentemente a necessidade de se concentrar na “luta contra a pressão deflacionista”, apelando a políticas orçamentais mais proactivas e a medidas monetárias acomodatícias. O governo já lançou uma campanha de 41 mil milhões de dólares para apoiar a atualização de equipamento e a troca de bens de consumo, mas o impacto tem sido limitado até agora.

As atuais pressões deflacionárias são sintomáticas de uma questão mais ampla de excedentes de produção que ultrapassam a procura. Este problema de excesso de capacidade, particularmente evidente em setores como o aço e a indústria transformadora, continua a pesar sobre os preços no produtor e o crescimento económico global.

Apesar destes desafios, alguns analistas esperam uma “recuperação moderada” do IPC no segundo semestre do ano, impulsionada pela crescente procura de consumo e pelo aumento dos preços dos produtos alimentares. No entanto, a persistência de forças deflacionistas levou as corretoras mundiais a reduzir as suas previsões de crescimento para a China em 2024 para um nível inferior ao objetivo oficial de cerca de 5%.

Fonte: xStation

CH50 (intervalo D1)

O índice chinês começou a cair com base nos dados mais fracos do que o esperado. Só hoje está a cair cerca de 1%. Também se está a aproximar lentamente do apoio chave na retração Fibonacci de 78,6% em 11099. Atualmente, também rompeu a parte inferior do Bollinger Bands, que anteriormente foi uma oportunidade para uma inversão. O RSI está em uma tendência de baixa e entrando no território de sobre-venda. O MACD também confirma a opinião de baixa, com espaço para mais baixa. Para que os touros recuperem o impulso, o fecho semanal em 11306 deve ser quebrado. Posteriormente, ele atuará como suporte enquanto tenta quebrar a resistência em 61,8% da retração de Fibonacci, que tem sido anteriormente um forte nível de apoio na tendência de baixa.