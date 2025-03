Gráfico do Dia - CH50cash (14.03.2025)

O índice chinês representado pelo CH50cash atingiu o seu nível mais elevado este ano, tendo subido até 2,6% na sexta-feira, o que constituiu a sua maior recuperação em dois meses. As ações de consumo lideraram as ganhos generalizados, com os investidores a anteciparem um apoio político significativo após o anúncio de uma conferência de imprensa de alto nível sobre medidas de consumo, agendada para segunda-feira. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Ações de consumo lideram a subida do mercado O subíndice de bens de consumo básico registou a sua maior subida diária desde novembro, com uma valorização superior a 5%. Os fabricantes de bebidas alcoólicas Kweichow Moutai e Wuliangye Yibin subiram mais de 5%, enquanto as ações relacionadas com cuidados infantis, incluindo a Beingmate e a Shanghai Aiyingshi, atingiram o seu limite diário de 10%, após a introdução de subsídios para cuidados infantis por parte dos governos locais. Índice CSI 300 Consumer Staples. Fonte: Bloomberg L.P. Governo sinaliza apoio mais forte Na conferência de imprensa de segunda-feira, os funcionários de vários ministérios — incluindo os das finanças, do comércio e do banco central — irão apresentar pormenorizadamente as medidas de fomento do consumo. O regulador financeiro da China já se comprometeu a desenvolver iniciativas de financiamento ao consumidor, encorajando os bancos a acelerar a emissão de empréstimos pessoais e a aumentar o financiamento para os setores dos serviços, incluindo o retalho, o turismo e os cuidados de saúde. Expansão mais alargada do mercado Num sinal de que a recuperação deste ano, impulsionada pela tecnologia, pode estar a intensificar-se, todos os dez indicadores setoriais do CSI 300 registaram subidas na sexta-feira. As ações do setor bancário avançaram à medida que os investidores se preparavam para uma possível redução dos requisitos de reserva, o que libertaria mais capacidade de empréstimo. As ações chinesas cotadas em Hong Kong também subiram mais de 3% durante o dia. Perspetiva dos analistas “A conferência de imprensa sobre o aumento do consumo alimentou as expectativas quanto ao apoio político”, observou Shen Meng, diretor da Chanson & Co., adiantando, no entanto, que “se não forem fornecidos detalhes sobre o aumento da renda, esse otimismo pode enfraquecer”. Os investidores aguardam a publicação dos dados económicos referentes a janeiro e fevereiro na segunda-feira, com os economistas a preverem uma melhoria dos números das vendas a retalho. O foco no consumo representa uma mudança significativa, já que o aumento dos gastos do consumidor se tornou uma das principais prioridades da administração do presidente Xi pela primeira vez desde que assumiu a liderança, há uma década. CH50cash (D1) O CH50cash está a aproximar-se de uma zona de resistência chave que desencadeou reversões desde setembro passado. Os touros necessitam de um fecho acima do nível de retração Fibonacci de 38,2% para invalidar esta resistência. Por outro lado, os ursos terão como objetivo um novo teste do nível de retração Fibonacci de 61,8%. O RSI está em divergência de alta e próximo da zona de sobrecompra, enquanto o MACD está a alargar-se após um cruzamento de alta. Fonte: xStation

