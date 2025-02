Gráfico do dia - CHN.cash (26.02.2025)

O contrato CHN.cash, que acompanha o índice de referência das maiores empresas chinesas cotadas em Hong Kong, o HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index), subiu mais de 3,2% hoje, prolongando a sua eufórica recuperação. Desde o início do ano, o índice Hang Seng subiu mais de 18%, tornando-se o índice global com melhor desempenho. Os investidores parecem ter esperança de que o DeepSeek e outros modelos chineses de IA funcionem como um íman para o investimento estrangeiro, permitindo que as empresas nacionais se expandam agressivamente para novos mercados, desafiando diretamente as suas congéneres americanas. Além disso, as recentes medidas da administração chinesa sugerem uma posição mais favorável em relação ao sector privado. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Desde o início do ano, as ações da Alibaba (BABA.US), o principal gigante tecnológico chinês, subiram quase 70%, e a recente queda de 10% causada pelas preocupações com as tarifas dos EUA foi rapidamente comprada pelos investidores, sinalizando um “apetite” sustentado pelas acções chinesas CHN.cash (D1) Olhando para o gráfico diário, o índice CHN.cash subiu quase 100% desde os mínimos do ano passado, com os ganhos a acelerarem após o lançamento do DeepSeek. No entanto, o índice de referência permanece dentro de um canal de preços descendente de longo prazo, onde é provável que se dirija para um teste do limite superior perto do nível de 9.000 pontos. Um impulso de alta semelhante foi observado em 2020-2021, mas revelou-se de curta duração, uma vez que o índice acabou por cair sob o peso de uma economia chinesa em dificuldades. Desta vez, os dados macroeconómicos da China ainda não indicam uma forte recuperação e a procura do consumidor interno continua fraca. A principal zona de apoio é marcada pelos níveis EMA50 e EMA200 em 7800 e 7100, enquanto pelo menos a zona de resistência de curto prazo pode ser encontrada perto do nível de 9000 pontos. Fonte: xStation5

