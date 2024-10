Gráfico do dia - COTTON (19.09.2024)

Os futuros do algodão no ICE (COTTON) recuperaram de 70 dólares para quase 72 dólares, após uma forte queda ontem, com os meteorologistas dos EUA a observarem a formação de uma nova tempestade potencial no Mar das Caraíbas. Por enquanto, inundações e chuvas fortes atingiram o fornecimento de importantes estados de algodão, como Mississippi e Oklahoma, o que potencialmente levará a outro corte de produção no relatório WASDE do USDA de outubro.

Por enquanto, a temporada de furacões no Atlântico já passou da metade, sem um número excecional de tempestades (7 até agora), mas os furacões estão acima da média (4 até agora). No entanto, os analistas meteorológicos voltaram as atenções para o Golfo do México, onde uma zona de baixa pressão “poderá formar-se no final deste fim de semana ou no início da próxima semana”, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

As condições actuais sugerem que o desenvolvimento lento do sistema é possível até meados da próxima semana. O aviso do NHC foi apoiado pela Universidade de Miami, que sugeriu a possível formação de outra tempestade nas Caraíbas ocidentais, denominada “Helene”. De acordo com as mais recentes previsões, a anterior tempestade tropical Gordon desapareceu no Atlântico, longe de terra firme nos EUA, mas mesmo Gordon pode regenerar-se facilmente, mesmo nos próximos dias.

No meio da temporada de furacões ainda aberta nos EUA, os investidores podem esperar uma maior atividade no algodão - ainda dominada por posições líquidas curtas de Managed Money (do último relatório CoT). Chuvas e inundações em estados como Oklahoma, Mississippi e Louisiana durante a safra de algodão, com a melhoria das condições de demanda global, podem levar à cobertura de posições vendidas, apoiando a tendência. No entanto, caindo abaixo de US $ 70 por fardo, pode sugerir que as apostas do mercado ainda estão em baixa, ignorando os fundamentos.

Fonte: National Hurricane Center, Source: NOAA