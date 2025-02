Gráfico do dia - Ethereum (06.02.2025)

O Ethereum está a ganhar 1,95% hoje, chegando a US $ 2.850, reduzindo parcialmente a sua liderança anterior sobre a Bitcoin desde a primeira parte do dia. Os últimos meses têm estado entre os piores da história do Ethereum em termos de sentimento do mercado. Enquanto a Bitcoin tem vindo a estabelecer novos máximos e permanece relativamente perto do seu máximo histórico (ATH), o Ethereum está quase 40% abaixo dos seus picos históricos da anterior corrida de touros. Em contrapartida, a Bitcoin está atualmente mais de 43% acima do seu último máximo do ciclo.

A fraqueza do Ethereum é impulsionada principalmente pela estagnação do crescimento, causada pela falta de uma estratégia comercial clara e pelo lento desenvolvimento da rede por parte dos programadores. Outro fator que contribui para as dificuldades do Ethereum é a ascensão de projetos da Camada 2 (L2), como o Polygon e o Arbitrum. Estes foram inicialmente vistos como os salvadores do Ethereum, resolvendo problemas de escalabilidade ao reduzir os custos de transação e aumentar a velocidade de processamento. No entanto, ao longo do tempo, tornou-se claro que o sucesso dos projetos L2 reduziu significativamente o tráfego na rede principal do Ethereum. Além disso, a Fundação Ethereum tem estado a vender periodicamente grandes quantidades de ETH, o que tem um impacto negativo no sentimento do mercado.

Apesar desses desafios, vários desenvolvimentos positivos estão no horizonte:

A Ethereum está a preparar-se para a sua próxima atualização de rede, a Pectra , que deverá entrar em funcionamento na rede principal em março. Esta atualização visa melhorar a escalabilidade e a eficiência do Ethereum.

Há especulações de que a Fundação Ethereum está a trabalhar numa nova estratégia de marketing e a considerar a possibilidade de apostar no ETH em vez de o vender para financiar o desenvolvimento.

Instituições e projetos de alto nível continuam a escolher o Ethereum para liquidações, apesar das críticas à sua escalabilidade. Os elevados volumes de transação e o valor total bloqueado (TVL) continuam a favorecer o Ethereum em relação a outras cadeias de blocos.

A BlackRock planeia tokenizar ativos do mundo real (RWA) no Ethereum, sinalizando uma maior adoção institucional.

Estão a ser considerados modelos de integração mais atrativos com projetos L2 para aumentar o valor do Ethereum.

Apesar dos contratempos temporários, a posição do Ethereum permanece forte. O sentimento dos investidores está atualmente num nível recorde de baixa. No entanto, os investidores institucionais - incluindo os ligados à administração de Donald Trump e à World Liberty Financial- detêm quantidades significativas de Ethereum. Isto sugere que, à medida que surgem regulamentos mais claros e que a integração da cadeia de blocos com as finanças tradicionais avança, o Ethereum pode experimentar um ressurgimento.