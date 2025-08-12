Gráfico do dia - Ethereum (12.08.2025)

O Ethereum subiu ontem para $ 4,300, seu nível mais alto desde o mercado em alta de 2021, impulsionado pela procura institucional, que se traduziu em entradas de capital recorde em ETFs. Os ETFs ETH spot listados nos EUA atraíram mais de US $ 1 mil milhões num único dia (um novo recorde), com as maiores contribuições da BlackRock ETHA (US $ 640 milhões) e da Fidelity FETH (US $ 277 milhões). O total de entradas líquidas desde maio ultrapassou aproximadamente 10,8 mil milhões de dólares. A BlackRock ETHA gere agora mais de 13 mil milhões de dólares em ativos, e os fundos ETH registaram cinco dias consecutivos de entradas positivas. O preço atual do ETH permanece cerca de 10% abaixo do seu máximo histórico acima dos 4.800 dólares. O interesse estende-se para além dos ETF, uma vez que as empresas de capitais públicos estão a aumentar rapidamente a sua exposição à ETH. A Sharplink anunciou planos para angariar mais 400 milhões de dólares para aumentar as suas participações acima dos 3 mil milhões de dólares (~1% da oferta), controlando já cerca de 600.000 ETH; a BitMine (~1,2 milhões de ETH), a Bit Digital (~120.306 ETH) e a EtherMachine (~345.362 ETH) estão também entre os maiores detentores. A Fundamental Global (FG Nexus) divulgou a compra de 47.331 ETH e pretende expandir ainda mais sua participação na rede. O interesse institucional está a aumentar, os ETFs estão a bater recordes e a ETH está a superar o BTC em agosto. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.