Gráfico do dia - EU50 (24.03.2025)

O mercado acionista europeu abriu a nova semana no verde, recuperando parte da recente correção. O comentário de sexta-feira de Donald Trump de que as tarifas de retaliação futuras poderiam ser um pouco flexíveis despertou algum apetite pelo risco. Por outro lado, a abertura em alta abrandou com a divulgação de indicadores PMI mistos, que ainda levantam dúvidas sobre o sentimento nos negócios europeus.

Apesar do início de alta, o EU50 hesitou em saltar da média móvel exponencial de 30 dias (EMA30, roxo claro). Fonte: xStation5

Atividade na zona euro: novos sucessos, velhos desafios

O PMI composto para a Zona Euro subiu para um máximo de sete meses, mas ainda ficou abaixo das expectativas do mercado (50,4, previsão: 50,8, anterior: 50,2). O aumento em março foi impulsionado principalmente pelo despertar do sector industrial - o PMI para a indústria foi o único a exceder as previsões (48,7 vs 48,3), e o subíndice da produção industrial atingiu um máximo de quase três anos (50,7).

A Alemanha registou o maior aumento de encomendas desde maio de 2022, dando sinais de recuperação da procura interna. No entanto, o mesmo otimismo não se pode dizer da França, onde tanto a indústria como os serviços estão a diminuir devido à fraqueza do consumidor. Entre as duas maiores economias da UE, as perspectivas também são divergentes, com a Alemanha a registar um ressurgimento do otimismo pós-eleitoral e as empresas francesas a permanecerem pessimistas. Em toda a zona euro, a pressão inflacionista continuou a diminuir e o emprego estabilizou após meses de enfraquecimento da procura de trabalhadores.

Tarifas de retaliação: Trump não é tão inflexível?

As amplas tarifas de retaliação previstas para 2 de abril voltam a pôr em foco a guerra comercial de Donald Trump, mas a “flexibilidade” sugerida na sexta-feira contrasta com a posição de linha dura de não abrir exceções de há um ou dois meses. Embora a incerteza do mercado continue alta, os investidores estão agora a avaliar a política comercial de Trump com menos receio.