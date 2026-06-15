O acordo alcançado entre os EUA e o Irão traz euforia ao mercado bolsista. Os principais índices europeus registam uma subida de cerca de 1,5%. Alguns deles, incluindo o Euro Stoxx 50, atingem novos máximos históricos. Esta valorização deve-se, em grande parte, às empresas dos setores da aviação e automóvel, que são inequivocamente favorecidas pela descida dos preços do petróleo bruto. Geopolítica Segundo o Presidente Trump, o Estreito de Ormuz será reaberto após a assinatura do acordo pelas partes na sexta-feira. Entretanto, o Irão irá removê-las das minas marítimas. Esta é uma informação fundamental para os mercados. Os contratos de futuros do petróleo bruto caíram em toda a curva e antecipam um nível de preços abaixo dos 80 dólares até ao final do ano. Política Monetária O discurso da Presidente Lagarde na semana passada revelou-se surpreendentemente hawkish. Ela enfatizou que a decisão de aumentar as taxas se justifica para todas as projeções de inflação, a que pressupõe uma escalada significativa, o cenário de base e o cenário que pressupõe uma desaceleração. Afirmou ainda que não nos encontramos num ambiente em que o crescimento económico esteja ausente ou significativamente ameaçado. O aumento das avaliações relativas ao aumento das taxas de juro, resultante da conferência de tom hawkish, não durou muito tempo. O acordo alcançado entre os EUA e o Irão fez baixar os preços do petróleo bruto e do gás, o que limita as preocupações inflacionistas. O mercado precifica plenamente um movimento ascendente apenas em dezembro, e isto poderá mudar em breve. Dados Macroeconómicos A divulgação dos dados da produção industrial de abril está agendada para hoje. No entanto, não esperamos que os dados tenham um impacto significativo no índice. Não só a atenção está atualmente centrada na geopolítica, como os dados apresentam um atraso significativo (os dados dos EUA relativos a maio serão publicados no mesmo dia). Análise Técnica EU50 (13.06.2025 - 15.06.2026) Fonte: xStation, 15.06.2026 Após uma correção profunda ocorrida na viragem de fevereiro para março, o gráfico retomou a tendência de alta, estabelecendo hoje um novo máximo histórico em torno dos 6270 pontos. O preço encontra-se muito acima de todas as médias móveis indicadas (EMA 50, 100, 150), que se apresentam numa formação favorável à alta. O indicador RSI situa-se atualmente em 63,7, sugerindo que o mercado está fortemente aquecido, mas que, tecnicamente, ainda não entrou na zona de sobrecompra extrema (acima do nível 70). As principais linhas do MACD encontram-se bem acima de zero, mas as barras do histograma começam a encurtar, o que poderá sugerir uma lenta perda de impulso.

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