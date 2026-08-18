Após uma onda de fortes ganhos na primeira quinzena de agosto, o índice japonês Nikkei 225 registou hoje uma queda acentuada de mais de 2%. O contrato do índice situa-se atualmente nos 67 400 pontos, aprofundando as suas perdas a par da queda dos contratos dos índices norte-americanos. Se o atual impulso de descida se mantiver no final da sessão asiática, poderá tratar-se da correção diária mais acentuada desde o final de julho. O otimismo dos investidores esbarrou num obstáculo e a aversão ao risco prevaleceu nos mercados de toda a região Ásia-Pacífico. Por trás desta deterioração tão acentuada do sentimento no Japão está uma combinação de vários fatores: desde a escalada das tensões geopolíticas, passando pelo aumento das taxas de rendibilidade das obrigações, até aos dados económicos dececionantes divulgados ontem.
O JP225 poderá estar a romper a sua atual tendência de alta de curto prazo. Fonte: xStation5
Razões para a queda dos preços das ações japonesas
1. Aumento dos preços do petróleo e o espectro de uma escalada no Médio Oriente
A geopolítica tornou-se o fator desencadeante da onda de vendas. O Presidente dos EUA, Donald Trump, descartou categoricamente a prorrogação do cessar-fogo temporário com o Irão, e a sua retórica dura (incluindo ameaças contra Omã) suscitou preocupações quanto à segurança do abastecimento de matérias-primas. A reação do mercado foi imediata: o preço do petróleo Brent ultrapassou o nível de 91 USD por barril, e o WTI americano subiu acima dos 84 USD. Para o Japão, uma economia quase inteiramente dependente das importações de energia, esta é uma notícia terrível. Um aumento acentuado dos preços do petróleo significa custos mais elevados para as empresas e afeta as margens, o que, naturalmente, leva os investidores a venderem ações na bolsa de Tóquio.
2. Rendimentos das obrigações japonesas em níveis de 1996
Outro fardo considerável para o mercado bolsista é o mercado de dívida. Os rendimentos das obrigações do Estado japonês (JGBs) a 10 anos dispararam para cerca de 2,95%, o valor mais elevado desde setembro de 1996. O aumento das taxas de juro dos títulos do Tesouro, considerados seguros, torna-os uma alternativa cada vez mais interessante ao mercado bolsista, que apresenta maior risco. Num ambiente de rendimentos crescentes, as valorizações das empresas tecnológicas, das quais o capital está a fluir para «portos seguros», são particularmente afetadas.
3. Um iene fraco agrava a situação (subida do USDJPY)
No mercado cambial, estamos a observar um enfraquecimento da moeda japonesa. A taxa de câmbio USDJPY está a subir e a aproximar-se do nível de 159,7. Normalmente, um iene fraco era recebido com entusiasmo na bolsa de Tóquio, uma vez que apoiava a competitividade dos gigantes japoneses da exportação. No entanto, na situação atual, este fenómeno é uma faca de dois gumes. Com o preço do petróleo Brent a ultrapassar os 91 USD, a desvalorização do iene aumenta drasticamente os custos da energia importada, afetando diretamente a economia interna e os bolsos dos consumidores.
4. PIB fraco e expectativa em relação à inflação de sexta-feira
Os fundamentos macroeconómicos locais também não oferecem motivos para otimismo. Os dados de ontem relativos ao PIB do Japão revelaram-se bastante fracos (crescimento anualizado no 2.º trimestre de 1,1% contra os 2,1% esperados e os 1,9% anteriores), o que arrefeceu o entusiasmo pela compra de ações e suscitou preocupações quanto ao ritmo de crescimento económico do país. Além disso, os investidores estão a adotar uma atitude de espera antes da divulgação, na sexta-feira, dos dados-chave sobre a inflação no Japão. Estes dados poderão determinar os próximos passos na política monetária do banco central, especialmente no contexto da já referida «inflação importada» e da fuga dos rendimentos. Embora um aumento das taxas de juro, por si só, seja geralmente negativo para o mercado bolsista, aumentar o custo do dinheiro neste momento poderá levar ao fim da fraqueza do iene.
5. O que esperar a seguir?
A queda registada hoje no Nikkei 225 é um exemplo clássico de fuga ao risco face à acumulação de problemas. Após uma primeira quinzena de agosto bem-sucedida, o mercado estava suscetível a uma correção, e o fator desencadeante acabou por ser a geopolítica e o petróleo, que expuseram as fraquezas da economia japonesa: a dependência das importações de matérias-primas e a pressão relacionada com o custo de financiamento mais elevado (rendimentos dos JGB) em quase três décadas. O aumento da volatilidade poderá persistir na bolsa de Tóquio até à divulgação dos dados sobre a inflação, na sexta-feira.
O contrato Nikkei 225 é, hoje, o instrumento baseado em índices com pior desempenho. Embora, do ponto de vista técnico, o índice continue a apresentar uma perspetiva positiva a médio prazo, mantém-se, simultaneamente, em situação de sobrecompra bastante acentuada em relação às médias de 2 e 5 anos. O indicador RSI encontra-se na zona de sobrecompra. Fonte: XTB
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