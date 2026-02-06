O par EUR/USD está atualmente a ser negociado em torno dos 1,17953. O mercado está mostrando uma volatilidade moderada em reação aos últimos dados macro da Europa, bem como às atualizações do mercado de trabalho dos EUA. O par recuou dos recentes máximos locais, porque os impulsos provenientes de dados industriais e sinais do BCE foram demasiado fracos para sustentar a dinâmica ascendente anterior. Os investidores permanecem cautelosos, monitorizando tanto o sentimento de risco como as expectativas em relação às decisões do novo presidente da Reserva Federal. Fonte: xStation5 O que está a mexer com o EUR/USD esta sessão? Decisões e comunicação do BCE O BCE manteve ontem as taxas de juro inalteradas, em linha com as expectativas do mercado. O banco enfatizou a inflação relativamente estável e o risco de um euro demasiado forte, limitando a margem para uma maior valorização da moeda. Na prática, isto significa que o EUR/USD está atualmente a reagir principalmente aos dados macroeconómicos e ao sentimento do mercado, e não às decisões do BCE em si. Dados do mercado de trabalho dos EUA Os dados recentes do mercado de trabalho dos EUA mostraram um aumento nos despedimentos Challenger de 35.000 para 108.000, bem como um aumento nos pedidos semanais de subsídio de desemprego de 231.000 contra os 213.000 esperados. As vagas de emprego JOLTS caíram para 6,5 milhões, enquanto o mercado esperava 7,2 milhões, sinalizando um mercado de trabalho ligeiramente mais fraco. Sentimento de risco e dados europeus Dados industriais mais fracos da Alemanha e um declínio modesto nas acções europeias estão a manter um sentimento moderado de risco. As flutuações de curto prazo no EUR / USD são limitadas, e o par permanece abaixo do nível 1,18. No entanto, a estrutura geral da tendência ascendente do euro permanece intacta. Novo presidente da Fed e expectativas do mercado Os mercados estão a depositar esperanças no novo presidente da Fed, esperando uma relativa independência da pressão da administração dos EUA. Os investidores prevêem que a Fed não cederá aos apelos para cortes rápidos e agressivos das taxas, o que poderia desestabilizar os mercados. Este fator confere ao dólar americano alguma força aos olhos dos investidores, ao mesmo tempo que limita os movimentos bruscos do mercado, incluindo os ganhos acentuados do dólar face ao euro.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.