O sentimento em relação às ações dos EUA está fraco hoje, com o principal catalisador para a liquidação sendo o relatório de lucros muito forte da Nvidia, após o qual o contrato futuro do Nasdaq 100 (US100) caiu mais de 2%. Os resultados sólidos não foram suficientes para desencadear uma onda generalizada de compras, e o setor de semicondutores está a registar quedas hoje.

Desempenho das principais ações de tecnologia

Além da Nvidia, quase todas as outras ações das grandes empresas de tecnologia também estão a perder terreno, com exceção da Microsoft e da Meta Platforms.

Podemos observar que mesmo o sentimento melhorado nos setores de software e TI não é suficiente para provocar uma recuperação contra a pressão de venda em Wall Street, onde as ações da Broadcom, Taiwan Semiconductor, ASML, Applied Materials e Lam Research estão a cair.

Por outro lado, ações recentemente vendidas, como Salesforce, Intuit, Accenture, CrowdStrike e ServiceNow, estão a valorizar.

Fonte: xStation5

Indicadores econômicos e pedidos de subsídio de desemprego nos EUA

O número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA aumentou ligeiramente na semana passada, mas permanece dentro da sua variação histórica, sugerindo que os empresários continuam a evitar despedimentos em grande escala, apesar do ritmo mais lento de contratação. Os pedidos iniciais ajustados sazonalmente totalizaram 212 000 na semana encerrada no dia 21 de fevereiro. Isso representa um aumento de 4000 em relação à leitura revista para cima da semana anterior, mas permanece abaixo da estimativa consensual da Dow Jones de 215 000.

Com base na média móvel de quatro semanas, os pedidos aumentaram apenas 750, para 220 250. Os pedidos contínuos (relatados com um atraso de uma semana) caíram 31.000, para 1,833 milhão. Os dados sugerem uma provável pausa prolongada na flexibilização da política da FED, pesando ainda mais sobre o sentimento do mercado.

Análise técnica do US100 (H1)

O contrato está a recuar abaixo das médias móveis exponenciais de 200 e 50 períodos hoje, caindo abaixo do nível psicológico de 25.000 pontos.