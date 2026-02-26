O sentimento em relação às ações dos EUA está fraco hoje, com o principal catalisador para a liquidação sendo o relatório de lucros muito forte da Nvidia, após o qual o contrato futuro do Nasdaq 100 (US100) caiu mais de 2%. Os resultados sólidos não foram suficientes para desencadear uma onda generalizada de compras, e o setor de semicondutores está a registar quedas hoje.
Desempenho das principais ações de tecnologia
Além da Nvidia, quase todas as outras ações das grandes empresas de tecnologia também estão a perder terreno, com exceção da Microsoft e da Meta Platforms.
Podemos observar que mesmo o sentimento melhorado nos setores de software e TI não é suficiente para provocar uma recuperação contra a pressão de venda em Wall Street, onde as ações da Broadcom, Taiwan Semiconductor, ASML, Applied Materials e Lam Research estão a cair.
Por outro lado, ações recentemente vendidas, como Salesforce, Intuit, Accenture, CrowdStrike e ServiceNow, estão a valorizar.
Indicadores econômicos e pedidos de subsídio de desemprego nos EUA
O número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA aumentou ligeiramente na semana passada, mas permanece dentro da sua variação histórica, sugerindo que os empresários continuam a evitar despedimentos em grande escala, apesar do ritmo mais lento de contratação. Os pedidos iniciais ajustados sazonalmente totalizaram 212 000 na semana encerrada no dia 21 de fevereiro. Isso representa um aumento de 4000 em relação à leitura revista para cima da semana anterior, mas permanece abaixo da estimativa consensual da Dow Jones de 215 000.
Com base na média móvel de quatro semanas, os pedidos aumentaram apenas 750, para 220 250. Os pedidos contínuos (relatados com um atraso de uma semana) caíram 31.000, para 1,833 milhão. Os dados sugerem uma provável pausa prolongada na flexibilização da política da FED, pesando ainda mais sobre o sentimento do mercado.
Análise técnica do US100 (H1)
O contrato está a recuar abaixo das médias móveis exponenciais de 200 e 50 períodos hoje, caindo abaixo do nível psicológico de 25.000 pontos.
US Open: Aumento do petróleo e do PPI pressionam Wall Street 📉 Ações de tecnologia e financeiras caem
Última hora: colapso do PIB no Canadá; Índice de Preços ao Produtor nos EUA acelera🚨
Gráfico do dia: EURUSD em consolidação antes dos dados macroeconómicos da Europa e dos EUA
A alta do ouro está de volta? O metal testa o nível de $5.200
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.