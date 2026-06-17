O EURUSD inicia a sessão de hoje num ambiente visivelmente tenso, mas de certa forma irregular, em que o mercado carece de uma narrativa única e dominante. Por um lado, os investidores já estão de olho na noite e na decisão da Reserva Federal, que poderá definir o tom para o dólar norte-americano nas próximas semanas. Por outro lado, a Europa recusa-se a ficar em segundo plano, uma vez que os novos dados sobre a inflação voltam a destacar que a questão do BCE e a sua futura resposta política às pressões sobre os preços continuam por resolver.

Na prática, o EURUSD está a ser negociado num ambiente em que nenhuma narrativa clara assumiu o controlo. Os participantes no mercado estão simultaneamente a tentar precificar a Fed, o BCE e a divergência crescente entre ambos, o que aumenta naturalmente a volatilidade e significa que qualquer novo impulso pode alterar rapidamente o equilíbrio de forças. Nesta conjuntura, o par de moedas torna-se particularmente sensível a alterações nas expectativas, especialmente num dia repleto de eventos macroeconómicos importantes.

Fonte: xStation5

O que está a influenciar o EURUSD hoje?

A estreia de Kevin Warsh e o teste à credibilidade da Reserva Federal

A reunião de hoje da Reserva Federal reveste-se de especial importância, uma vez que é a primeira sob a liderança de Kevin Warsh. Os mercados estão quase totalmente de acordo quanto à expectativa de que as taxas de juro se mantenham inalteradas na faixa de 3,50–3,75%, mas a decisão em si não é o foco principal.

Muito mais importante será o tom da comunicação e a forma como o novo presidente da Reserva Federal delinear o rumo futuro da política monetária. Warsh assume o comando numa altura em que a inflação nos EUA se mantém persistente e a economia continua a demonstrar relativa resiliência, limitando a margem para um ciclo precoce de flexibilização da política monetária.

Isto torna a mensagem de hoje potencialmente um sinal direcional para todo o ciclo da Reserva Federal. Mesmo uma mudança subtil no sentido de uma postura mais restritiva poderá fortalecer o dólar americano e exercer pressão descendente sobre o EURUSD.

Europa: inflação em linha com as previsões, mas a pressão persiste

No que diz respeito à Europa, hoje foi divulgado o valor definitivo da inflação do IHPC de maio. O valor de 3,2% em termos homólogos ficou exatamente em linha com as expectativas do consenso, o que ajuda a estabilizar o posicionamento do mercado a curto prazo.

No entanto, tal não altera o panorama geral, em que a inflação permanece elevada em comparação com o ano passado. Isto mantém as pressões sobre os preços firmemente no radar do Banco Central Europeu. Continua a ser dada especial atenção à inflação subjacente persistente e à componente dos serviços, as quais ainda não revelam uma tendência desinflacionista clara.

O BCE e os riscos crescentes de um novo aperto monetário

A ausência de qualquer surpresa positiva nos dados da inflação coloca o BCE numa posição desafiante. Após o seu recente aumento das taxas de juro, os mercados estão mais uma vez a reavaliar se o ciclo de aperto monetário terminou de facto.

Se as pressões sobre os preços nos serviços se mantiverem elevadas e a inflação subjacente não abrandar de forma significativa, o Banco Central Europeu poderá ver-se obrigado a tomar outra medida ainda este ano. Tal cenário limita o potencial de desvalorização do euro e funciona como um importante contrapeso à força do dólar norte-americano.

Panorama do mercado: tensão entre dois bancos centrais

O EURUSD continua a ser um mercado impulsionado por duas narrativas opostas. Por um lado, os investidores estão focados na Reserva Federal e no seu impacto na valorização do dólar norte-americano. Por outro lado, a inflação persistente na Europa continua a sustentar expectativas cautelosas em relação ao BCE.

Neste contexto, os mercados tornam-se altamente sensíveis à comunicação dos bancos centrais, enquanto a estrutura técnica da evolução dos preços reforça a sensação de um equilíbrio frágil, vulnerável a mudanças bruscas.

Pontos-chave