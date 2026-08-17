O principal fator que impulsiona a volatilidade do mercado: A atual volatilidade do mercado está a ser impulsionada pelo confronto entre o otimismo em torno da inteligência artificial e as crescentes preocupações quanto a uma escalada do conflito no Médio Oriente. Por um lado, os excelentes resultados apresentados pelas empresas tecnológicas estão a alimentar a imaginação dos investidores. Por outro lado, porém, a instabilidade em regiões-chave produtoras de recursos serve para recordar o risco sempre presente. Consequentemente, os mercados parecem estar a tratar esta incerteza como o novo normal, tal como evidenciado pelos indicadores de volatilidade elevados. Geopolítica: A situação no Médio Oriente está a tornar-se cada vez mais tensa à medida que o cessar-fogo de sessenta dias entre os Estados Unidos e o Irão chega ao fim. As negociações chegaram a um impasse e o tráfego marítimo através do crucial Estreito de Ormuz parou quase completamente. Donald Trump veio deitar achas para a fogueira ao ameaçar bombardear Omã caso este se interponha nos interesses americanos. Por seu lado, as autoridades iranianas anunciaram que passarão à ofensiva caso as negociações diplomáticas fracassem. Perspetivas macroeconómicas: Os dados dececionantes relativos às vendas a retalho nos Estados Unidos e os valores moderados da inflação estão a adiar a perspetiva de um rápido aumento das taxas de juro por parte da Reserva Federal. O mercado espera atualmente que a primeira decisão de endurecimento da política monetária só venha a ser tomada em dezembro. Entretanto, no Canadá, a inflação anual ao consumidor acelerou inesperadamente para 3% em julho, excedendo as previsões do mercado. Este aumento foi impulsionado principalmente pela subida dos preços dos combustíveis e pelos custos mais elevados dos serviços turísticos. Índices: Os mercados bolsistas norte-americanos registaram quedas, com o principal índice S&P 500 a descer 0,2%. O Nasdaq, com forte peso do setor tecnológico, recuou 0,1 por cento, enquanto o Dow Jones, de caráter industrial, perdeu 200 pontos. Na Europa, a sessão de negociação foi mais calma e caracterizou-se por flutuações menores. Vale a pena referir que o índice polaco WIG20 caiu quase 0,9 por cento. Ações: As ações da Intuitive Machines subiram mais 9 por cento após a empresa ter recebido luz verde para um lucrativo programa de infraestruturas de satélites. As refinarias norte-americanas também registam ganhos significativos, batendo recordes históricos graças ao aumento das margens. No extremo oposto encontrou-se a EyePoint Pharmaceuticals, cujo preço das ações desceu 70% na sequência de ensaios clínicos mal sucedidos. O setor dos semicondutores ganhou terreno na sequência de notícias de que a administração de Donald Trump se opõe à aquisição de chips chineses pela Apple. Moedas: O dólar norte-americano continua a desvalorizar-se face a dados macroeconómicos mais fracos e à diminuição das expectativas de subidas das taxas de juro. Consequentemente, a taxa de câmbio EUR/USD ultrapassou uma importante barreira técnica (a MME de 200 dias) e ultrapassou brevemente o nível de 1,16. Entretanto, o iene japonês encontra-se sob pressão devido ao diferencial de taxas de juro, com os investidores a aguardarem medidas decisivas por parte do banco central do país. O dólar canadiano, por outro lado, valorizou-se na sequência da divulgação de dados de inflação interna melhores do que o esperado. Matérias-primas: Problemas de capacidade no Estreito de Ormuz impulsionaram os preços do petróleo. O crude WTI dos EUA subiu 1%, ultrapassando os 83 dólares por barril. O crude Brent também registou uma subida de 1%, ultrapassando a marca dos 89 dólares. A fraqueza do dólar está igualmente a beneficiar os metais preciosos, com o ouro e a prata a registarem ganhos sólidos. Criptomoedas: O mercado de ativos virtuais está em alta hoje, na sequência de um sentimento positivo em determinados setores tecnológicos. A bitcoin subiu 1,15%, atingindo os 63 680 dólares. A ethereum também está a apresentar um bom desempenho, registando um aumento de 1,7%. Os ganhos neste mercado permitiram que a ethereum atingisse um preço de 1 908 dólares por moeda. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.