Gráfico do dia - EURUSD (13.09.2024)

A Zona Euro e os Estados Unidos apresentam sinais de divergência, com o BCE a iniciar os cortes nas taxas de juro, enquanto as expectativas do mercado apontam para cortes potencialmente mais rápidos e maiores por parte da Reserva Federal. Esta divergência nas perspectivas de política monetária pode ter um impacto significativo no par EUR/USD nos próximos meses.

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu as suas taxas de juro directoras em 25 pontos base, com a taxa da facilidade de depósito agora em 3,50%. Esta decisão surge com o índice de preços no consumidor da zona euro (CPI) a subir 2,2% em termos anuais em agosto, aproximando-se do objetivo de 2% do BCE. Entretanto, o índice de preços no consumidor dos EUA aumentou 0,3% em termos mensais em agosto, ultrapassando o aumento esperado de 0,2%. Estes números sublinham as condições económicas contrastantes nas duas regiões, com a Europa a concentrar-se no estímulo ao crescimento, enquanto os EUA continuam a combater as pressões inflacionistas.

O PIB da região cresceu apenas 0,2% no segundo trimestre de 2024, revisto em baixa em relação a uma estimativa inicial de 0,3%. A Alemanha, a maior economia do bloco, registou uma contração de 0,1%. Em contraste, a economia dos EUA tem mostrado mais resiliência, com o mercado de trabalho a manter-se apertado e os gastos dos consumidores robustos, apesar das subidas agressivas das taxas de juro da Fed no último ano.

O mercado prevê cortes mais rápidos nas taxas da Fed, potencialmente impulsionando o EUR/USD

Embora o BCE já tenha iniciado o seu ciclo de flexibilização, os participantes no mercado acreditam cada vez mais que a Reserva Federal terá de reduzir as taxas de forma mais rápida e agressiva do que o previsto anteriormente. Esta mudança de expectativas é motivada por vários factores:

O antigo Presidente da Reserva Federal de Nova Iorque, Bill Dudley, defendeu uma redução de 50 pontos base, afirmando que as taxas actuais estão 150-200 pontos base acima da taxa neutra. Dados económicos recentes dos E.U.A., incluindo números decepcionantes sobre a abertura de postos de trabalho, têm apoiado o caso de cortes mais substanciais nas taxas. A força persistente do dólar americano suscitou preocupações quanto ao seu impacto nas exportações dos EUA e na estabilidade financeira mundial.

Os analistas prevêem agora que a Reserva Federal poderá reduzir as taxas até 125 pontos base até ao final de 2024, o que poderá fazer com que a taxa dos fundos federais se situe entre 4,0% e 4,25%. Trata-se de uma trajetória de flexibilização mais agressiva do que a atualmente prevista para o BCE, que deverá baixar a sua principal taxa de juro para 3,5% durante o mesmo período.

A antecipação de cortes mais rápidos e maiores nas taxas pela Reserva Federal pode ter implicações significativas para o par EUR/USD:

Fraqueza do dólar: As expectativas de uma flexibilização mais agressiva da Reserva Federal podem levar a um enfraquecimento do dólar americano, potencialmente empurrando o par EUR/USD para cima. Estreitamento do diferencial de rendimento: Como se espera que a Fed reduza as taxas mais rapidamente do que o BCE, o diferencial de taxas de juro entre as duas moedas poderá diminuir, tornando o euro relativamente mais atrativo.

Apesar destas expectativas, é importante notar que as decisões políticas efectivas continuarão a depender dos dados. A abordagem da Fed em relação aos cortes nas taxas será influenciada pelos dados económicos que forem chegando, em particular os números da inflação e do emprego. Quaisquer surpresas nestes indicadores podem levar a rápidas mudanças nas expectativas do mercado e, consequentemente, na taxa de câmbio EUR/USD.

Em termos prospectivos, a trajetória do par EUR/USD será provavelmente moldada pelo desenrolar destas expectativas divergentes em matéria de política monetária. Embora o mercado preveja atualmente cortes mais rápidos da Reserva Federal, o ritmo e a magnitude reais da flexibilização por parte de ambos os bancos centrais serão cruciais para determinar a direção do par. Os comerciantes e os investidores terão de acompanhar de perto os lançamentos de dados económicos e as comunicações dos bancos centrais para detetar sinais de quaisquer mudanças nas posições políticas.



EURUSD (intervalo D1)

O par EUR/USD está atualmente a tentar manter-se acima da resistência marcada pelos níveis de Fibonacci nos 61,8%. O par tem estado a ser negociado em baixa desde o mês passado.

No caso dos vendedores conseguirem recuperar o controlo do preço, a zona de suporte marcada pela retração de Fibonacci nos 78,6% poderá ser quebrada. Por outro lado, se os compradores voltarem a recuperar o controlo do preço e conseguirem ultrapassar a zona dos 1,11082, o momentum de alta poderá prolongar-se ainda mais.

Fonte: xStation